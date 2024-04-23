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Волжский районный суд может возглавить Светлана Миронова

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пост председателя Волжского районного суда претендует зампред Советского районного суда Самары Светлана Миронова. Ее заявление включено в повестку заседания Квалификационной коллегии судей Самарской области на 26 апреля.

Светлана Миронова работает заместителем председателя Советского районного суда с декабря 2019 года. До этого она была судьей этого же суда и мировым судьей судебного участка № 21 Самарской области – Красноглинский район Самары.

Напомним, должность председателя Волжского районного суда освободилась в связи с тем, что занимавшая ее Валентина Сабанова в декабре 2023 г. возглавила Самарский районный суд.

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