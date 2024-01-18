В Самарской области открылся конкурс на должность председателя Волжского райсуда

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила конкурс на замещение вакантной должности председателя Волжского районного суда, пустующей с 2020 года.

Напомним, в октябре 2019 г. председатель вышеуказанного суда Михаил Бурцев был задержан в служебном кабинете при получении 250 тыс. рублей от гражданки, хлопотавшей об условно-досрочном освобождении мужчины, отбывающим срок в колонии строгого режима. (Летом 2007 г. Указом президента Бурцев был назначен на должность федерального судьи).

В марте 2020 г. после получения согласия Верховной ККС в отношении Бурцева возбудили уголовное дело по обвинению в получении взятки. Бурцев подал административный иск о незаконности дачи такого согласия, мотивировав тем, что уголовное преследование является местью правоохранителей. Однако ни одного конкретного случая конфликта с местным УФСБ он не привел. В удовлетворении иска отказали, и истец подал прошение об отставке.

В Кировском райсуде Самары после оглашения приговора бывшего судью арестовали. В сентябре 2021 г. апелляционная коллегия облсуда оставила в силе это решение, приговор вступил в силу, и впереди у Бурцева маячили семь лет колонии строгого режима. Оспорить решения судов первой и второй инстанции в кассации не удалось, а Верховный Суд РФ в сентябре 2022 г. отказался рассматривать жалобу. На свободе у осужденного остались двое несовершеннолетних детей 13 и семи лет.