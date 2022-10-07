Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобы на приговор экс-судье Михаилу Бурцеву

Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы на приговор, вынесенный экс-судье Михаилу Бурцеву, признанному виновным в получении взятки. Об этом сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, в сентябре 2019 г. к судье Михаилу Бурцеву обратилась Альфия Гениятова с просьбой помочь с УДО Мукоедова, отбывающего наказание в ИК-26. Судья якобы сказал, что если материалы поступят к нему, он удовлетворит ходатайство за 300-500 тыс. рублей.
9 октября 2019 г. Гениятова получила от Мукоедова 500 тыс. руб. для передачи судье. Деньги она планировала отдать частями по 250 тыс. рублей. Женщину отследили сотрудники ФСБ, и она согласилась участвовать в оперативных мероприятиях. В тот же день в служебном кабинете она передала Бурцеву 250 тыс. рублей.
25 июня 2021 г. Кировский райсуд Самары приговорил экс-судью к семи годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали, областной суд не стал его менять.
9 февраля 2022 г. в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба на приговор Бурцеву и апелляционное определение от адвоката Дмитрия Тараборина.
21 апреля жалобу адвоката рассмотрели. В итоге суд отказал в ее удовлетворении и оставил вынесенные судебные акты без изменений.
Затем адвокат Михаила Бурцева направил кассационную жалобу на приговор в Верховный Суд РФ, куда она поступила 18 июля. Но 16 сентября после ее изучения суд отказал в передаче ее на рассмотрение в судебном заседании.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц