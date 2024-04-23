"Тольяттиазот" пополнил музейные фонды Тольятти

"Тольяттиазот" передал музеям Тольятти раритетные приборы и технику. Компания пополнила экспозиции "Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова" и "Тольяттинского краеведческого музея".

В "Парковый комплекс", который представляет собой не только музей техники и технологий советской промышленности XX века, но и городской парк для семейного отдыха, ТОАЗ направил редкие железнодорожные экспонаты. Снегоочиститель и подъемно-рихтовочная машина заняли свое место среди других 450 объектов авиационной, ракетной, автомобильной, бронетанковой и сельскохозяйственной промышленности. После реставрационных работ техника компании станет частью экскурсионной программы для посетителей.

В "Тольяттинский краеведческий музей" компания передала автомат газированной воды советских времен. Аппарат пополнил коллекцию предметов выставки "20 век: Ставрополь-Тольятти", которая повествует об истории города с 1917 года до 90-х годов прошлого века.

"Тольяттиазот" всегда выступает за сохранение культурного наследия и исторической памяти города. Компания поддерживает музеи как грантами, так и экспонатами. Результатами тесного сотрудничества становятся новые туристические маршруты, настольные краеведческие игры, выставки, развивающие занятия для самых юных тольяттинцев", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.