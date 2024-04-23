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"Метровая штукатурка летела вниз": семья пострадавшей на детской площадке девочки пожаловалась на новое ЧП

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары рассказала о происшествии, которое случилось накануне возле дома в Парковом переулке, 5. Светлана говорит, что она и ребенок чудом остались целы после обрушения штукатурки со здания. Со слов женщины, они шли по тротуару в этот момент.

Фото: предоставлено очевидцем

"С девятого этажа летел вниз метровый кусок штукатурки. Упала на козырек, разлетелась. И огромные куски с него полетели аж до тротуара. Мы шли с ребенком. Это все увидели. Я стала ребенка закрывать собой, чтоб эти куски не пробили голову опять", — рассказала Светлана.

Напомним, ранее дочка Светлана сильно пострадала рядом с этим же домом — на детской площадке. Там были бетонные плиты.

"Дочка споткнулась и ударилась головой о бетонную плиту. Пришлось накладывать швы", — рассказала журналисту Волга Ньюс мать девочки Светлана.

Согласно медсправке, предоставленной Светланой, обращаться к нейрохирургу пришлось 26 августа 2023 года. Медики зафиксировали рвано-ушибленную рану теменной области.

По словам местных жителей, травмы на этой площадке дети получали и раньше, например, у другого ребенка был ушиб позвоночника. Родители также просили представителей районной администрации помочь отремонтировать детскую площадку, чтоб ребятам было где играть.

В администрации района прокомментировали, что площадка установлена на крыше паркинга по адресу Парковый переулок, 7. Обслуживанием паркинга занимается гаражный кооператив "Волжанка". Содержанием территории площадки занимается ТСЖ "МИР-4" (Парковый переулок, 5) и ТСЖ "МИР" (ул. Академика Платонова, 10).

"В целях решения вопроса восстановления безопасности на детской площадке, проведено рабочее совещание с ответственными лицами, в ходе которого председатели ТСЖ заявили о неготовности финансирования этих работ", — сообщали в райадминистрации после публикации в телеграм-канале рассказа о произошедшем ЧП.

В свою очередь представители прокуратуры Самарской области пояснили, что "в связи с неисполнением ТСЖ "МИР" требований прокуратуры по ранее внесенному представлению об устранении нарушений требований безопасности при эксплуатации спортивно-игровой инфраструктуры, прокуратурой района подготовлено исковое заявление".

Также в прокуратуре сообщали, что в интересах ребенка инициировали иск о компенсации морального вреда. Пока доступ на детскую площадку ограничили. Результаты устранения нарушений сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль. К разбирательству подключились и сотрудники Следственного комитета.

По словам Светланы, сейчас вопрос с детской площадкой не решен. По ее мнению, также жителей подговаривают написать на нее жалобу о том, что она не уследила за ребенком на детской площадке.

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