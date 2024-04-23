Житель Самарской области расправился с двумя новыми знакомыми

В Отрадном полицейские задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 20 апреля у себя дома местный житель выпивал с двумя мужчинами, с которыми познакомился накануне. Внезапно возник конфликт, и он ударил 37-летнего гостя колюще-режущим предметом в живот. Пострадавший скончался. Второму собутыльнику 43 лет подозреваемый нанес аналогичный удар. Но этот потерпевший выжил и попал в больницу.
Подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎