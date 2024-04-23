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Экология Общество

ЭкоСтройРесурс признан одним из лучших среди профессионалов городского хозяйства

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологический проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, реализуемый региональным оператором Самарской области по обращению с ТКО, удостоен высшей награды IV Всероссийской "Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства-2023". Награждение победителей состоялось в Москве, 18 апреля.

Фото: предоставлено ООО "ЭкоСтройРесурс"

Достижения компании "ЭкоСтройРесурс", представленные в номинации "Раздельный сбор твердых коммунальных отходов" в рамках проекта "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной!", получили высокую оценку профессионалов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства со всей страны.

Проект реализуется на территории Самарской области с 2020 года и разделен на три этапа: теоретический, практический и мотивация личным примером.

Теория включает в себя занятия по природоохранной тематике — экоуроки, лекции и мастер-классы в образовательных учреждениях. В практическую часть входит разработка практикумов и интерактивов с их последующим проведением.

В компании понимают — ничто не сработает лучше, чем личный пример. Поэтому ЭкоСтройРесурс на свои средства регулярно закупает контейнеры для РСО, предназначенные для сбора крышечек и ПЭТ-бутылок, устанавливает их и обслуживает.

За четыре года к проекту "Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной!" подключились 10 городов и 27 муниципальных районов губернии. В рамках только этого проекта ЭкоСтройРесурсом проведено 368 экологических уроков, лекций, мастер-классов, в которых приняли участие более 12 880 юных жителей региона. Установлено 185 накопителей для раздельного сбора отходов. Собрано и направлено на переработку 25 305 кг пластика.

И самое главное — все вырученные средства компания перечисляет на благотворительность. Благополучателями выступают фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и проект "Близкие люди".

Кубок и диплом первой степени ЭкоСтройРесурсу вручил Руслан Губайдуллин — заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ и исполнительный директор Ассоциации "Чистая страна".

Второе и третье место в номинации "Раздельный сбор твердых коммунальных отходов" заняли региональные операторы по обращению с ТКО из Липецка и Перми.

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