Ижевск встречает победителей V сезона Фестиваля "Театральное Приволжье"

22 апреля в Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" (сезона 2023–2024 годов). В финальных мероприятиях фестиваля принимают участие представители Самарской области — театральная студия "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (г. Отрадный).
Результаты регионального этапа V сезона Фестиваля "Театральное Приволжья", инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым стали рекордными для Фестиваля — впервые в нем приняли участие около 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным — было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Поддержка творческой молодежи — значимое направление в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
Напомним, фестиваль будет проходить 4 дня. На нескольких творческих площадках коллективы из Самарской, Нижегородской и Удмуртской областей, из Пермского края, Чувашской Республики и Республики Татарстан представят свои спектакли, ставшие победителями фестиваля. Кроме того, в столицу Удмуртии прибыли ребята, победившие в индивидуальных номинациях, а также в конкурсе афиш и плакатов (Республика Мордовия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области).
Первым финал театрального фестиваля открыл коллектив из Чувашской Республики с постановкой "Доминант" (лауреат III степени, номинация "Молодежь"). 23 апреля пройдут показы спектаклей "Крылья" юных актеров из Пермского края (лауреат I степени, номинация "Дети") и "А я думал, что это был сон…" коллектива из Удмуртской Республики (лауреат III степени, номинация "Дети"), 24 апреля зрителям покажут постановку детской труппы из Татарстана "Кечтyк" (лауреат II степени, номинация "Дети"), а в заключительный день, 25 апреля, состоится показ спектакля "Дракон" коллектива из Нижегородской области (лауреат I степени, "Молодежь"), а затем торжественная церемония награждения победителей Фестиваля "Театральное Приволжье".
В этом году для победителей фестиваля подготовлена особая награда — участие в спецпроекте "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024", где в течение 8 дней на теплоходе по Волге педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами. В рамках лаборатории режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.
Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.