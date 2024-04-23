Ижевск встречает победителей V сезона Фестиваля "Театральное Приволжье"

22 апреля в Ижевске стартовал окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" (сезона 2023–2024 годов). В финальных мероприятиях фестиваля принимают участие представители Самарской области — театральная студия "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (г. Отрадный).

Результаты регионального этапа V сезона Фестиваля "Театральное Приволжья", инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым стали рекордными для Фестиваля — впервые в нем приняли участие около 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным — было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Поддержка творческой молодежи — значимое направление в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, фестиваль будет проходить 4 дня. На нескольких творческих площадках коллективы из Самарской, Нижегородской и Удмуртской областей, из Пермского края, Чувашской Республики и Республики Татарстан представят свои спектакли, ставшие победителями фестиваля. Кроме того, в столицу Удмуртии прибыли ребята, победившие в индивидуальных номинациях, а также в конкурсе афиш и плакатов (Республика Мордовия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области).

Первым финал театрального фестиваля открыл коллектив из Чувашской Республики с постановкой "Доминант" (лауреат III степени, номинация "Молодежь"). 23 апреля пройдут показы спектаклей "Крылья" юных актеров из Пермского края (лауреат I степени, номинация "Дети") и "А я думал, что это был сон…" коллектива из Удмуртской Республики (лауреат III степени, номинация "Дети"), 24 апреля зрителям покажут постановку детской труппы из Татарстана "Кечтyк" (лауреат II степени, номинация "Дети"), а в заключительный день, 25 апреля, состоится показ спектакля "Дракон" коллектива из Нижегородской области (лауреат I степени, "Молодежь"), а затем торжественная церемония награждения победителей Фестиваля "Театральное Приволжье".

В этом году для победителей фестиваля подготовлена особая награда — участие в спецпроекте "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024", где в течение 8 дней на теплоходе по Волге педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами. В рамках лаборатории режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.

Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.