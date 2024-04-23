Два мотоциклиста за сутки попали в больницу в Самарской области

В понедельник, 22 апреля, в Жигулевске и Тольятти произошли два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:53 54-летний водитель мотоцикла Honda ехал по трассе М-5 в Жигулевске. На 963 км он врезался в припаркованный на обочине "Газон" Next.

Второе ДТП произошло в 21:45 на ул. Дзержинского в Тольятти. 50-летний водитель на Lada Granta, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Atlas под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии обоих мотоциклистов госпитализировали.