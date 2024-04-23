Два мотоциклиста за сутки попали в больницу в Самарской области

В понедельник, 22 апреля, в Жигулевске и Тольятти произошли два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:53 54-летний водитель мотоцикла Honda ехал по трассе М-5 в Жигулевске. На 963 км он врезался в припаркованный на обочине "Газон" Next.
Второе ДТП произошло в 21:45 на ул. Дзержинского в Тольятти. 50-летний водитель на Lada Granta, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Atlas под управлением 32-летнего мужчины.
В результате аварии обоих мотоциклистов госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!