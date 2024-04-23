Тольяттинка из ревности напала на сожителя с ножом

В Тольятти задержали 33-летнюю местную жительницу из-за нападения с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, женщина была в гостях со своим сожителем. В какой-то момент ей показалось, что избранник уделяет слишком много внимания другой даме. Из-за этого тольяттинка устроила скандал и ушла. Когда же мужчина вернулся домой, конфликт продолжился и возлюбленная ранила его кухонным ножом.
33-летний пострадавший сам вызвал "скорую", его госпитализировали. А из больницы об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители задержали девушку. Она ничего не отрицала и пояснила, что не справилась с эмоциями. Теперь в отношении тольяттинки возбудили уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎