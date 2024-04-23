Жительница Самарской области "инвестировала" в интернет-мошенников более миллиона рублей

В Новокуйбышевске 25-летняя женщина обратилась в полицию из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
С ней связался неизвестный, назвавшийся сотрудником банка, и предложил высокий доход за инвестирование в выгодные интернет-проекты. Потерпевшая "повелась" на заманчивое предложение и перевела собеседнику 1,1 млн рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎