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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области "инвестировала" в интернет-мошенников более миллиона рублей

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 25-летняя женщина обратилась в полицию из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

С ней связался неизвестный, назвавшийся сотрудником банка, и предложил высокий доход за инвестирование в выгодные интернет-проекты. Потерпевшая "повелась" на заманчивое предложение и перевела собеседнику 1,1 млн рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

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