В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В пятницу, 19 апреля, в Самаре на площадке ПГУТИ состоялся круглый стол "Корпоративное волонтерство как двигатель устойчивого развития. Традиции и новеллы". Мероприятие организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке портала Волга Ньюс.
Менять себя, менять мир
Успешный симбиоз, позволяющий с разных точек зрения объективно оценить актуальный уровень развития практик корпоративной социальной ответственности в регионе, состоит из представителей власти, коммерческих структур и НКО. В 2024 году за круглым столом по корпоративному волонтерству собрались, по традиции, все три заинтересованные стороны, чтобы вместе обсудить актуальные формы сотрудничества и определить наиболее успешные практики социального партнерства в Самарской области.
Открывая мероприятие, модератор круглого стола, председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан Анастасия Беленкова напомнила, что в этом году НСКВ отмечает юбилей.
"В 2024 г. Национальному совету по корпоративному волонтерству исполняется 10 лет. Для нас это значимая дата, повод для новых целей и свершений, — подчеркнула Анастасия Беленкова. — И на региональном, и на федеральном уровнях мы ведем большую работу, объединяя усилия бизнеса, госструктур и коммерческих организаций для продвижения целей корпоративного волонтерства (КВ, — прим. ред.). Мы реализовали множество программ и инициатив, а впереди — дальнейшее совершенствование. Надеемся, что с вашей помощью будем создавать новые тренды и направления".
Анастасия Беленкова отметила, что слоган Совета на 2024 год — "Меняемся сами, меняем мир" — полностью отражает поставленные цели, задачи и миссию НСКВ.
"Будем двигаться вперед в соответствии со слоганом вместе с вами", — поприветствовала она участников круглого стола.
Также во вступительном слове председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан подчеркнула, что география Совета ежегодно растет: в 2024 году его состав расширился до 35 регионов, включая новые — Тульскую и Воронежскую области. Совет объединяет свыше 300 активных участников, и эта внушительная цифра демонстрирует высокий интерес и вовлеченность бизнес-сообщества в деятельность Совета. Только за прошлый год НСКВ инициировал в России более 350 мероприятий, а участниками в акциях Совета от Самарской области стали 700+ волонтеров.
"Совет развивается, появляются новые методы, подходы, представительства. Уверена, в этом году цифра станет еще больше. Крайне важно, что НСКВ развивается не только с точки зрения географии, но и с точки зрения состава. Российским компаниям интересна тематика устойчивого развития и социальной ответственности, они готовы вносить вклад в добровольческое направление. Мы, в свою очередь, открыты для сотрудничества и будем рады принять новых членов Совета, в частности, в Самарской области", — подчеркнула Анастасия Беленкова.
Она обозначила три основных вектора, приоритетных как для Совета, так и для партнеров: социальное, экологическое и интеллектуальное волонтерство. Кроме того, были озвучены планы на ближайшую перспективу, связанные с экологическими активностями (День Волги и т. д.), акциями социальной направленности, ориентированными, в том числе на актуальную повестку (помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье и Самарской области) и другие общественно значимые мероприятия.
Социальная повестка
Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия", депутат Самарской губдумы VII созыва, член комитета по законодательству, законности и правопорядку, член комитета по местному самоуправлению Марина Антимонова оценила роль корпоративного волонтерства в жизни социума как важную и необходимую.
"Корпоративное волонтерство — важная и нужная миссия. С одной стороны, это формирование коллектива вне производственных процессов, с другой — вариант помощи друг другу, поскольку результаты КВ могут распространяться не только на тех, кто вне, но и внутри коллектива", — поделилась она.
Кроме того, Марина Антимонова подчеркнула, что подобные круглые столы полезны для трехстороннего развития и сотрудничества.
"Любой диалог позволяет выслушать разные точки зрения, разобраться в понятиях, обменяться положением дел, опытом, услышать друг друга и оценить актуальную повестку, понять, кому нужна помощь. Думаю, это очень полезная практика, — прокомментировала первый зампредседателя Самарской губдумы. — Для меня, как для представителя органа законодательной власти, важно понимать, как может помочь законодательное регулирование в подобных вопросах. Власть открыта к партнерству и заинтересована в сотрудничестве и поддержке таких инициатив".
Также руководитель фракции "Единая Россия" отметила, что чаще всего КВ ярко заявляет о себе, когда общество сталкивается с определенными вызовами, региональными или глобальными проблемами.
Марина Антимонова поделилась кейсами, связанными с волонтерской миссией во время пандемии, стихийных бедствий. Один из примеров — активная помощь студентов-медиков, помогавших пожилым, заболевшим, бессменно дежурившим в коронавирусных центрах и помогавших действующим сотрудникам. Другой пример корпоративного волонтерства, по словам Марины Антимоновой, — помощь волонтеров госструктурам при тушении пожарищ в Борском районе в 2021 году.
Резюмируя, депутат губдумы подчеркнула, что объединение усилий госструктур и корпоративных волонтеров имеет высочайшую эффективность и пользу, и выразила готовность поддержать разными методами социально значимые инициативы, включая предоставление площадок для встреч, поддержку в получении грантов, организационные вопросы, связанные с проведением мероприятий, а также помочь с формулированием законодательных инициатив и изменений в законах.
Копилка добрых дел
Менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Health & Nutrition Татьяна Голуб рассказала о созданной в компании экосистеме проектов корпоративной социальной ответственности.
"Многие считают, что если люди работают на одном производстве, то сосредоточены исключительно на бизнес-задачах. Но это не так, — пояснила Татьяна Голуб. — В нашей компании уже более 10 лет существуют традиции корпоративного волонтерства".
Сама идея, по ее словам, пришла "снизу": люди стали делать добрые дела в регионах, где живут, а уже в 2015 году руководство компании решило объединить инициативы и запустило эстафету добрых дел. Впоследствии эстафета трансформировалась в волонтерское движение. А в прошлом году в Health & Nutrition придумали новый проект "Копилка добрых дел".
"За каждое доброе дело можно получить виртуальную монету. Они копятся, и в конце года мы обмениваем виртуальные деньги на рубли. Таким образом, в 2023 году нам удалось перечислить 200 тыс. рублей благотворительному фонду "Линия жизни", — поделилась Татьяна Голуб.
В этом году компания решила пойти по иному пути: распоряжаться деньгами будут не организаторы акции, а самые активные региональные команды. В компании культивируют дуальный подход, поэтому каждый проект — синергия бизнес-интересов и социальных потребностей.
Кроме того, Татьяна Голуб рассказала о концепции фудшеринговой "Программы добра", заключающейся в передаче продуктов с короткими сроками хранения малоимущим, а также поделилась результатами общественного опроса, согласно которому около 96% респондентов считают волонтерство неотъемлемой частью корпоративной культуры.
Экологическое волонтерство
Экологическое волонтерство традиционно считается одним из сильнейших в Самарской области. Среди наиболее активных компаний, которые участвуют во всевозможных эко акциях — ПАО "Т Плюс". В 2022 году в ПАО утвердили ESG-стратегию (стратегию устойчивого развития). Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты). Об этом рассказала представитель Самарского филиала "Т-Плюс" Ольга Воробьева.
Среди крупнейших мероприятий с участием волонтеров энергокомпании — высадка и восстановление (в том числе, в Тольятти) леса, восстановление популяции рыб в Волге, "День Волги" (эко акция по сбору мусора), акции для детей по экологическому просвещению, доставка продуктовых наборов пожилым и одиноким ветеранам энергосистемы, помощь семьям сотрудников — участников СВО, "Елка желаний", донорские акции, помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье и многое другое.
"Наш коллектив — это порядка 60 тыс. сотрудников по всей России, в 16 регионах. 10% коллектива работает в Самарской области. Наши предприятия представлены в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Все сотрудники нашего коллектива — жители страны, региона. И естественно, мы не можем пройти мимо потребностей тех, кто слабее. Вносим вклад в улучшение среды и качества жизни тех, кто в этом нуждается", — резюмировала Ольга Воробьева.
Инклюзивные практики
Исполнительный директор Инклюзивного ресурсного центра Илья Ивочкин рассказал о развитии практик инклюзии в Самарской области и об успешных примерах сотрудничества с бизнесом. Он подчеркнул, некоммерческие организации могут помогать компаниям, которые придерживаются ценностей корпоративной социальной ответственности, ценностей устойчивого развития и готовы вкладывать ресурс в территории, на которых они работают.
"Если какая-либо коммерческая компания решит, что хочет улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в месте, где работает, мы готовы оказать им в этом полноценное содействие, подсказать, что людям нужно и актуально, как можно вести добровольческие практики в компании относительно людей с ОВЗ. Также мы готовы оказывать ресурсную поддержку. Несмотря на то что имеем статус НКО, мы обладаем обширным парком инвазивной техники и специализированного транспорта, — подчеркнул Илья Ивочкин. — Оказываем и информационную поддержку, поскольку люди с инвалидностью — аудитория специфическая и не всегда коммерческая компания знает, как узнать о потребностях этой аудитории".
Илья Ивочкин также отметил важность обоюдного сотрудничества: компании, заинтересованные в улучшении жизни людей с ограниченными возможностями, их социализацией, оказывают и финансовую, и пост-ресурсную поддержку. В качестве успешного кейса он рассказал о тесном партнерстве с Благотворительным фондом "Линлайн", организованным одноименной сетью клиник лазерной косметологии. Директор БФ Наталья Ливенцова систематически поддерживает социально ориентированные проекты. Визитная карточка региона — инклюзивные балы.
"Инклюзивные балы зародились на Самарской земле, — рассказала Наталья Ливенцова. — В этом году проекту исполняется 10 лет. Ближайшее мероприятие состоится 5 мая в ДК "Заря".
Балы проходят под девизом "Танцы для всех". Движение по приобщению к яркому и запоминающемуся досугу людей с повышенными потребностями за 10 лет распространило свое влияние на множество регионов России.
"Когда мы говорим про бал, имеем в виду не только танцы. Это сохранение культуры, укрепление ценностей, в том числе семейных. В подготовке балов участвуют разные люди — и с ОВЗ, и волонтеры, включая студентов колледжей и вузов. Все они достойны праздника. Активно включаются местные сообщества в небольших городах. Это очень важно — поддерживать культурные традиции там, где их сложно сохранить. Молодежь откликается, объединяется много людей, и это здорово".
По итогам работы круглого стола будет создана дорожная карта совместных мероприятий на 2024 год, учитывающая предложения, активности бизнес-структур и НКО. Кроме того, члены Совета рассмотрят возможность организации совместного мероприятия под эгидой НСКВ.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************