Самарская бизнес-леди попала под уголовное преследование из-за электросчетчиков

В Самаре разбираются с необычным уголовным делом — индивидуального предпринимателя Елену Васканову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина сдавала гараж под размещение оборудования операторов сотовой связи и якобы использовала прибор учета электроэнергии с понижающим коэффициэнтом, а электросбытовой организации передавала недостоверные сведения. Подробности дела и копии документов в редакцию передал адвокат Анатолий Мотин.

Он пояснил, что ИП Васканова Е. В. — это так называемый инфраструктурщик. "Операторам сотовой связи необходимо размещать в различных местах свои "антенны", вышки и передатчики. Как правило, они двигаются по пути аренды объектов. Для этого дают объявление у себя на сайте, и все желающие владельцы недвижимости могут заявить о своем участии в конкурсе".

Как отмечает юрист, бизнес относится к прибыльным и конкуренция в этой среде достаточно большая. При этом рынок уже сформировался и "новичкам" здесь искать особо нечего.

По его словам, начиная с 2021 года в адрес ИП Васкановой неоднократно поступали предложения от московских бизнесменов продать свой бизнес, но она отказывалась. Тогда, опять же по словам юриста, ей начали поступать намеки, что все равно она выйдет из него "добровольно-принудительно".

"И в 2022 году вдруг появляются представители компании АО "ССК", которые выставляют гражданско-правовые претензии по двум объектам недвижимости с требованиями о доплате платы за электроэнергию. Якобы где-то чего-то как-то была потеря электроэнергии ("блуждающие токи"), и эта потеря произошла на объектах Е. В. Васкановой. То есть это технологическая особенность оборудования, часто встречается, у многих лиц, это такие физические процессы, которые глазом не увидишь, — говорит адвокат. Не разбираясь в хитросплетениях всей этой технической тематики и не проконсультировавшись со специалистами, она оплачивает эти две претензии полностью, думая, что действительно, где-то какой-то объем киловатт энергии был как-то потерян. И с осени 2022 года на горизонте появляется бывший начальник УВД Самары Алексей Щербаков, который уже выступал в лице начальника службы безопасности АО "ССК". Далее он пишет заявления на Васканову в областное УЭБиПК", — рассказывает адвокат Анатолий Мотин.

Как рассказывают защитники, суть была в том, что якобы Васканова смошенничала в отношении АО "ССК", приобретя право на электроэнергию. Второе аналогичное заявление было подано в 2023 году. Оба раза в возбуждении дела было отказано.

"Далее Щербаков берет первое заявление, даже не меняет дату и исходящий и подает его с личного приема в УВД Самары. По этому заявлению 25 сентября 2023 года в 19.00 возбуждается уголовное дело в отношении Васкановой Е. В. Потом по этому же заявлению через два дня — 27 сентября 2023 года в 9 часов 15 минут возбуждается второе дело, ровно через один час в 10 часов 15 минут возбуждается третье уголовное дело, и еще через один час в 11 часов 15 минут — четвертое. Меняется только время возбуждения "на один час плюс" и более ничего", — рассказывает адвокат.

По мнению защитников, женщину будто решили "взять психологически" количеством уголовных дел против нее. А под Новый год у нее в жилище и в домах ее работников прошли обыски.

"По сути Васкановой вменяют хищение электроэнергии путем внесения изменений в конструктив счетчиков электроэнергии на принадлежащих ей четырех объектах недвижимости. В заявлении о возбуждении уголовного дела Щербаков ссылается на акт внутренней бухгалтерской ревизии. С января 2024 года мы бьемся с требованиями ознакомить нас с этим актом. Но акт не дают. Мы подали жалобу в Железнодорожный районный суд, судья Татьяна Хохрина жалобу не рассматривает уже месяц, хотя должна рассмотреть в течение 15 суток", — рассказывает адвокат.

Защитники говорят и о других странностях. Так, они просили ознакомить с заключением экспертов, в котором говорится, что в счетчики электроэнергии внесены изменения, чтоб понять — в чем заключается внесение изменений, нет ли отпечатков пальцев. Но и экспертизу посмотреть никто не дал. Это обстоятельство тоже обжаловали, и судья Лидия Кривоносова только назначила его к рассмотрению.

Адвокаты попросили предоставить счетчики для осмотра. Но получили отказ, потому что якобы счетчики увезли представители "ССК", и они потерялись. После возмущения защиты, что Васкановой вменяют внесение изменений в конструкцию при отсутствии самих счетчиков, женщину вызвали на допрос и поставили вопрос так, якобы она демонтировала счетчики.

Адвокаты пытаются доказать, что состава уголовного дела здесь нет, максимум — гражданско-правовые отношения. Причем подкрепленные договорами.

"В этих договорах четко расписан претензионный и судебный (арбитражный) порядок разрешения споров. Если кто-то кому-то чего-то не доплатил, то нужно обращаться в суд. Никакого состава ст. 165 УК РФ здесь нет и быть не может. Состав ст. 165 УК РФ — специфический. Ее можно вменить, когда речь о несанкционированном использовании электроэнергии. То есть "бездоговорное" подключение к электросетям. Но в данном случае договоры есть, и они действующие, этот факт неоспорим", — считает Анатолий Мотин.

В итоге, по мнению защитников, складывается впечатление, будто Васканову просто хотят понудить продать бизнес "нужным" людям.

На запрос Волга Ньюс в ССК подтвердили, что направили заявление в полицию и было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере". Другие обстоятельства в компании разглашать не захотели.