В Струковском парке раздадут 1000 георгиевских ленточек

В среду, 24 апреля, в 11:30 в Струковском саду жители и гости Самары смогут получить георгиевскую ленточку от волонтеров Самарского Дома молодежи. Всего добровольцы СДМ в преддверии Дня Победы раздадут 1000 лент, сообщает пресс-служба мэрии города.

Георгиевская ленточка - это напоминание о бессмертном подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.

В рамках Всероссийской акции волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде - с левой стороны, ближе к сердцу. Технология раздачи ленточек едина по всей стране: важен не только символ, но и обращение с ним. Георгиевская лента - знак уважения и благодарности, поэтому носить ее нужно достойно.

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор носить ленточку накануне 9 мая стало традицией. В Самаре акция организована муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара "Самарский Дом молодежи" при поддержке городского департамента культуры и молодежной политики.