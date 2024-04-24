16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из крупнейших в стране распредцентров X5 Group открылся в Самаре ЭкоСтройРесурс признан одним из лучших среди профессионалов городского хозяйства В Тольятти начались работы по лесовосстановлению Нацпарк "Самарская Лука": следов волка и рыси нет уже два года Тольяттинские изобретатели представили экологический водный дрон на форуме в Санкт-Петербурге

Экология Общество

"Тольяттиазот" поддержал акцию по посадке леса в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 226
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" принял участие в программе "Экология" благотворительного фонда развития города "Добрый город". Более 50 сотрудников компании и члены их семей высадили 11 000 саженцев сосны в Зеленой зоне Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Курировали экоакцию главный лесничий Тольятти Анатолий Подгорнов и специалисты отдела лесного хозяйства администрации города. Каждый из участников акции был награжден благодарственным письмом за вклад в восстановление тольяттинского леса. Самому маленькому волонтеру недавно исполнилось три года.

Площадь облагороженной территории составила 4 га. Мониторинг приживаемости саженцев пройдет в августе, после чего будет скорректирован план дальнейших работ.

"Тольяттиазот" поддерживает программу по восстановлению лесов Ставропольского района Самарской области на протяжении последних 12 лет. Сотрудники компании высаживают хвойные и лиственные деревья на месте лесных пожаров 2010 года. Всего за это время засажено около 65 га лесных территорий.

Следующая посадка запланирована на осень 2024 года.

"Экологическая повестка лежит в основе политики в области качества, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды "Тольяттиазота". Это касается как минимизации углеродного следа предприятия, выпуска экологически чистой продукции, так и проведения масштабной работы по сохранению и восстановлению природных ресурсов региона. Сотрудники ТОАЗа всегда откликаются на участие в подобных экологических акциях и прививают своим детям любовь к природе", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5