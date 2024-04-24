"Тольяттиазот" поддержал акцию по посадке леса в Тольятти

"Тольяттиазот" принял участие в программе "Экология" благотворительного фонда развития города "Добрый город". Более 50 сотрудников компании и члены их семей высадили 11 000 саженцев сосны в Зеленой зоне Тольятти.

Курировали экоакцию главный лесничий Тольятти Анатолий Подгорнов и специалисты отдела лесного хозяйства администрации города. Каждый из участников акции был награжден благодарственным письмом за вклад в восстановление тольяттинского леса. Самому маленькому волонтеру недавно исполнилось три года.

Площадь облагороженной территории составила 4 га. Мониторинг приживаемости саженцев пройдет в августе, после чего будет скорректирован план дальнейших работ.

"Тольяттиазот" поддерживает программу по восстановлению лесов Ставропольского района Самарской области на протяжении последних 12 лет. Сотрудники компании высаживают хвойные и лиственные деревья на месте лесных пожаров 2010 года. Всего за это время засажено около 65 га лесных территорий.

Следующая посадка запланирована на осень 2024 года.

"Экологическая повестка лежит в основе политики в области качества, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды "Тольяттиазота". Это касается как минимизации углеродного следа предприятия, выпуска экологически чистой продукции, так и проведения масштабной работы по сохранению и восстановлению природных ресурсов региона. Сотрудники ТОАЗа всегда откликаются на участие в подобных экологических акциях и прививают своим детям любовь к природе", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.