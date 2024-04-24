В Самарской области прошли полевые учения по поиску пропавших людей

В Самарской области прошли полевые учения, организованные Центром поиска пропавших людей Самарской области для волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и курсантов проекта "Будь с нами-2024".
Практическое занятие, в котором приняли участие 22 человека, провели руководитель Центра поиска пропавших людей Самарской области Владимир Рябов, инструктор ЦППЛ Елена Кузьмина и старший направления "Новичковая" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Самарской области Дмитрий Байщеряков.
Занятие начали с повторения теории: методики поиска, линейные ориентиры, отклик, прочес. После этого участники взяли в руки компасы и навигаторы: кто-то познакомился с понятием "азимут" и азами работы с навигатором, кто-то повторил то, что уже знает и с чем встречался на реальном поиске. Проговорили этику общения в радиоэфире, правила передачи координат. На практической части отработали движение в группе, выдерживание интервалов и шеренги, движение азимутом, поиск артефактов, выполнили упражнение "прочес".
"Когда ты понимаешь, что можешь быть полезен, то сидеть дома не получается. На данный момент я выезжаю на каждый активный поиск в пределах города и соседних поселков, - рассказывает участница "полевой", курсант направления "Волонтер поискового отряда" проекта "Будь с нами-2024" Алена Коваленко из Тольятти. - Сначала я выезжала на поиски и даже не задумывалась о том, что нужно специальное обучение. Но на месте появилось много вопросов: что нужно брать на выезд, что делать, если находишь артефакт (вещь потерянного человека), как самому не заблудиться и т.д. На эти и многие другие вопросы я получила ответы на курсе. Даже при наличии опыта выездов на поиск оказалось, что я совсем мало знаю о том, как делать это правильно. Ведь мои необдуманные действия на месте могут помешать найти человека. На полевой практике нам объяснили и показали, как правильно пользоваться рациями, навигатором, компасом. Мы научились по заданным координатам находить предметы в лесу. Оказалось, что компас - это очень интересно! Я всегда думала, что компас только показывает на север. Но выяснилось, что по нему можно найти путь, используя определенный азимут, вернуться в точку, откуда пришел, и многое другое. Эти знания помогут мне не только на поисках, но и в обычной жизни. Мы с детьми часто гуляем в лесу. И не всегда телефон есть под рукой. Теперь я знаю, что нужно носить с собой рюкзак с компасом, водой, аптечкой и многим другим".
Полевая практика проходила в рамках новичкового направления отряда "ЛизаАлерт" и реализации проекта "Будь с нами-2024", разработанного АНО "Центра поиска пропавших людей Самарской области". Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В настоящее время по проекту запущены три курса обучения - "Волонтер поискового отряда" для всех жителей Самарской области старше 18 лет, желающих стать частью поискового отряда; "Старший группы" - для действующих поисковиков "ЛизаАлерт" и "БПЛА" - курс повышения квалификации для поисковиков "ЛизаАлерт"-операторов БПЛА.
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов у поисковиков Самарской области появился квадрокоптер с инфракрасным датчиком. Кроме того, были приобретены зарядные устройства для аккумуляторов, ноутбуки, планшеты, экшн-камеры GoPro Hero 10, уличные газовые обогреватели, столы и шатры для проведения учений. Техника и оборудование уже помогают в работе инструкторов Центра поиска пропавших людей Самарской области, в том числе и в проведении подобных полевых практических занятий.
"Хочу отметить - было очень здорово, что инструкторы сами регулярно участвуют в поисках. Я с ними уже был знаком, так что это делало обстановку еще более дружелюбный и только способствовало тому, чтобы участвовать в обсуждении, делиться своим опытом. а еще было интересно послушать мнение других ребят. В их числе были, кстати, достаточно опытные поисковики", - рассказывает волонтер "ЛизаАлерт" Александр, который присоединился к отряду только в марте этого года, но уже активно изучает работу отряда и выезжает на поиски.
Несмотря на то что обучающие курсы уже запущены, все желающие могут зарегистрироваться на курс "Волонтер поискового отряда" по ссылке https://clck.ru/38N8Ui - регистрация не остановлена! Центр поиска пропавших людей Самарской области готов создать дополнительные курсы, чтобы обучение могли пройти все желающие, а регистрация поможет оптимально их спланировать! Следить за новостями "Центра поиска", читать отчеты об обучении, полевых, реальных поисках можно в социальных сетях Центра: Telegram, ВКонтакте, сайт.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************