В Самарской области прошли полевые учения по поиску пропавших людей

В Самарской области прошли полевые учения, организованные Центром поиска пропавших людей Самарской области для волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и курсантов проекта "Будь с нами-2024".

Практическое занятие, в котором приняли участие 22 человека, провели руководитель Центра поиска пропавших людей Самарской области Владимир Рябов, инструктор ЦППЛ Елена Кузьмина и старший направления "Новичковая" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Самарской области Дмитрий Байщеряков.

Занятие начали с повторения теории: методики поиска, линейные ориентиры, отклик, прочес. После этого участники взяли в руки компасы и навигаторы: кто-то познакомился с понятием "азимут" и азами работы с навигатором, кто-то повторил то, что уже знает и с чем встречался на реальном поиске. Проговорили этику общения в радиоэфире, правила передачи координат. На практической части отработали движение в группе, выдерживание интервалов и шеренги, движение азимутом, поиск артефактов, выполнили упражнение "прочес".

"Когда ты понимаешь, что можешь быть полезен, то сидеть дома не получается. На данный момент я выезжаю на каждый активный поиск в пределах города и соседних поселков, - рассказывает участница "полевой", курсант направления "Волонтер поискового отряда" проекта "Будь с нами-2024" Алена Коваленко из Тольятти. - Сначала я выезжала на поиски и даже не задумывалась о том, что нужно специальное обучение. Но на месте появилось много вопросов: что нужно брать на выезд, что делать, если находишь артефакт (вещь потерянного человека), как самому не заблудиться и т.д. На эти и многие другие вопросы я получила ответы на курсе. Даже при наличии опыта выездов на поиск оказалось, что я совсем мало знаю о том, как делать это правильно. Ведь мои необдуманные действия на месте могут помешать найти человека. На полевой практике нам объяснили и показали, как правильно пользоваться рациями, навигатором, компасом. Мы научились по заданным координатам находить предметы в лесу. Оказалось, что компас - это очень интересно! Я всегда думала, что компас только показывает на север. Но выяснилось, что по нему можно найти путь, используя определенный азимут, вернуться в точку, откуда пришел, и многое другое. Эти знания помогут мне не только на поисках, но и в обычной жизни. Мы с детьми часто гуляем в лесу. И не всегда телефон есть под рукой. Теперь я знаю, что нужно носить с собой рюкзак с компасом, водой, аптечкой и многим другим".

Полевая практика проходила в рамках новичкового направления отряда "ЛизаАлерт" и реализации проекта "Будь с нами-2024", разработанного АНО "Центра поиска пропавших людей Самарской области". Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В настоящее время по проекту запущены три курса обучения - "Волонтер поискового отряда" для всех жителей Самарской области старше 18 лет, желающих стать частью поискового отряда; "Старший группы" - для действующих поисковиков "ЛизаАлерт" и "БПЛА" - курс повышения квалификации для поисковиков "ЛизаАлерт"-операторов БПЛА.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов у поисковиков Самарской области появился квадрокоптер с инфракрасным датчиком. Кроме того, были приобретены зарядные устройства для аккумуляторов, ноутбуки, планшеты, экшн-камеры GoPro Hero 10, уличные газовые обогреватели, столы и шатры для проведения учений. Техника и оборудование уже помогают в работе инструкторов Центра поиска пропавших людей Самарской области, в том числе и в проведении подобных полевых практических занятий.

"Хочу отметить - было очень здорово, что инструкторы сами регулярно участвуют в поисках. Я с ними уже был знаком, так что это делало обстановку еще более дружелюбный и только способствовало тому, чтобы участвовать в обсуждении, делиться своим опытом. а еще было интересно послушать мнение других ребят. В их числе были, кстати, достаточно опытные поисковики", - рассказывает волонтер "ЛизаАлерт" Александр, который присоединился к отряду только в марте этого года, но уже активно изучает работу отряда и выезжает на поиски.

Несмотря на то что обучающие курсы уже запущены, все желающие могут зарегистрироваться на курс "Волонтер поискового отряда" по ссылке https://clck.ru/38N8Ui - регистрация не остановлена! Центр поиска пропавших людей Самарской области готов создать дополнительные курсы, чтобы обучение могли пройти все желающие, а регистрация поможет оптимально их спланировать! Следить за новостями "Центра поиска", читать отчеты об обучении, полевых, реальных поисках можно в социальных сетях Центра: Telegram, ВКонтакте, сайт.