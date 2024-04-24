"В порыве нежности сердечной": концерт к 180-летию со дня рождения Римского-Корсакова

23 апреля на Малой сцене театра "Шостакович Опера Балет" состоялся благотворительный концерт, посвященный 180-летию со дня рождения русского композитора, педагога, дирижера, критика, участника Балакиревского кружка Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908).

Ведущие солисты театра исполнили камерные вокальные сочинения композитора в концерте "В порыве нежности сердечной".

Римский-Корсаков с детства мечтал построить карьеру морского офицера и продолжить семейную традицию. Однако во время обучения в Петербурге его увлекает музыка. Композитор был гениально одарен, именно это и помогло ему в кратчайшие сроки овладеть музыкальной формой, принципами оркестровки, найти свой стиль и приемы письма, минуя школьную основу.

Не имея профессионального музыкального образования, Николай Андреевич преподавал в Санкт-Петербургской консерватории. За 37 лет плодотворной деятельности он воспитал более 200 учеников, среди них Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Николай Мясковский и другие. Современная Санкт-Петербургская консерватория носит имя Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Композитор писал во всех жанрах, однако главным среди них принято считать оперу - их у него 15. Николай Андреевич любил русские сказки, так в его творчестве появился жанр сказочной оперы. "Снегурочка", "Сказка о царе Салтане" и "Золотой Петушок" принесли композитору мировую известность. Морская тематика также привлекала Римского-Корсакова в музыке. Очаровывающая буйная стихия была воплощена в симфонической сюите "Шехеразада", в опере "Садко", в цикле романсов "У моря".

В концерте приняли участие Давид Погосян, Анастасия Вечеркина, Георгий Шагалов, Валерия Андреева, Владимир Боровиков, Елена Марченко, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Артем Камалитдинов, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Максим Сударев, Анастасия Лапа, Дмитрий Крыжский.

В программе прозвучали романсы "В порыве нежности сердечной…" на слова Дж.Байрона (перевод И.Козлова), "Редеет облаков летучая гряда…" на слова А.Пушкина, "О чем в тиши ночей…" на слова Аполлона Майкова, "Южная ночь" на слова Н.Щербины, "Когда волнуется желтеющая нива…" на слова М.Лермонтова, "Анчар" на слова А.Пушкина, "Октава" на слова А.Майкова, "Поэт" на слова А.Пушкина, "Я верю: я любим…" на слова А.Пушкина, "О, если б ты могла…" на слова А.Толстого, "Песня Зюлейки" на слова Дж.Байрона (перевод И.Козлова), "На холмах Грузии" на слова А.Пушкина, "Сон в летнюю ночь" на слова А.Майкова, "Гонец" на слова Г.Гейне (перевод М.Михайлова), "Пророк" на слова А.Пушкина, "Цветок" на слова А.Пушкина, "Соловей" на слова А.Кольцова, "Щекою к щеке ты моей приложись…" на слова Г.Гейне (перевод М.Михайлова), "Не пенится море, не плещет волна…" на слова А.Толстого, "Дробится, и плещет, и брызжет волна…" на слова А.Толстого, "Нимфа" на слова А.Майкова, "Прости! Не помни дней паденья…" на слова Н.Некрасова, "Не ветер, вея с высоты…" на слова А.Толстого, "Звонче жаворонка пенье…" на слова А.Толстого.

Музыкальный руководитель концертной программы - художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов.

В новом сезоне концертная программа планируется к исполнению для всех желающих.

В репертуаре Самарского (Куйбышевского) театра оперы и балета в разные годы были представлены оперы "Царская невеста", "Садко", "Майская ночь", "Сказка о царе Салтане", "Снегурочка", "Сервилия" и одноактная опера "Моцарт и Сальери". Оперой "Царская невеста" открылся фестиваль "Славянский дом", который проходил в нашем театре с 15 марта по 7 апреля 2024 года.