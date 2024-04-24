Донжуан из Тольятти угнал машину новой пассии

В Ставропольском районе Самарской области безработного 50-летнего мужчину задержали по подозрению в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, возле сельского магазина он познакомился с женщиной, и она пригласила его домой. Они выпивали до утра, пока с работы не вернулся сын новой знакомой и не сказал, что их семейная Lada Granta стоит на бордюре возле подъезда и повреждена. При этом сама женщина не садилась за руль и не разрешала кому-либо другому брать машину. Из-за этого начался скандал, и гость ушел, а женщина обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что подозреваемый провел ночь с потерпевшей, а утром решил на ее автомобиле съездить за спиртным. Однако он не справился с управлением, наехал на бордюр и повредил машину. Сообщить об этом владелице он не посчитал нужным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").