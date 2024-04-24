Названы причины частого схода трамваев с рельсов в Самаре

За прошлый год в Самаре 27 раз трамваи сходили с рельсов. В этом году также было несколько случаев. О причинах и решении проблемы рассказал руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.
"Среди причин — состояние путей: постоянное уширение колеи, дефекты шпал. Инфраструктуру надо делать. С 28 апреля начинаем ремонтировать рельсы на Ново-Садовой. Выбор на эту улицу пал, так как именно по ней перевозят максимальное количество пассажиров", — заявил Сергей Маркин на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.
По его словам, в перспективе трамвайные пути также нужно обновить на Безымянке, улицах Ново-Вокзальной и Ташкентской. В последнюю очередь рельсы будут менять в историческом центре.
Из-за ремонтных работ горожанам придется потерпеть некоторые неудобства. Например, на Ново-Садовой закроют движение трамваев. В качестве компенсации пустят автобусы — проезд будет бесплатным.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!