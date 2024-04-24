Названы причины частого схода трамваев с рельсов в Самаре

За прошлый год в Самаре 27 раз трамваи сходили с рельсов. В этом году также было несколько случаев. О причинах и решении проблемы рассказал руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

"Среди причин — состояние путей: постоянное уширение колеи, дефекты шпал. Инфраструктуру надо делать. С 28 апреля начинаем ремонтировать рельсы на Ново-Садовой. Выбор на эту улицу пал, так как именно по ней перевозят максимальное количество пассажиров", — заявил Сергей Маркин на заседании комитета гордумы по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.

По его словам, в перспективе трамвайные пути также нужно обновить на Безымянке, улицах Ново-Вокзальной и Ташкентской. В последнюю очередь рельсы будут менять в историческом центре.

Из-за ремонтных работ горожанам придется потерпеть некоторые неудобства. Например, на Ново-Садовой закроют движение трамваев. В качестве компенсации пустят автобусы — проезд будет бесплатным.