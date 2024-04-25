В региональном центре "Мой бизнес" Самарской области проходит День открытых дверей

Дом предпринимателя Самарской области проводит День открытых дверей - сегодня, 25 апреля, региональному центру "Мой бизнес" исполняется три года. Он создан благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

В 2021 году работу главной региональной бизнес-площадки запустил губернатор Дмитрий Азаров. "Сегодня малый и средний бизнес находятся в фокусе нашего внимания. Они имеют гибкие возможности перестройки, они могут и должны стать драйвером развития нашей экономики", - отмечал ранее глава региона.

Сегодня сеть центров "Мой бизнес" Самарской области насчитывает 11 площадок - они работают в каждом городском округе. Потенциальные и действующие предприниматели могут выбрать ближайший центр и обратиться с вопросами по открытию своего дела, развитию, продвижению, финансовой поддержке, выходу на экспорт и другими.

В день рождения центра для бизнес-сообщества региона пройдет серия мастер-классов, встреч, семинаров. Кроме того, личные консультации по бизнес-вопросам будут проводить руководители организаций инфраструктуры развития предпринимательства и партнеров центра "Мой бизнес".

"Создавая сеть центров "Мой бизнес", мы понимали, что это будет удобная и полезная площадка для предпринимателей, где каждый в режиме "одного окна" сможет решить вопросы с регистрацией своего дела, подбором инструментов господдержки, получением самых разных услуг, направленных на рост и развитие бизнеса, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - И сегодня мы видим, что региональный Дом предпринимателя - это настоящее место притяжения, место для конструктивного диалога власти и бизнеса. За годы работы предприниматели и самозанятые получили в центрах "Мой бизнес" свыше 78 тысяч услуг. И нет никаких сомнений, что востребованность этих площадок будет только расти".

В региональном центре "Мой бизнес" представлена вся доступная инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Помимо консультаций и подачи заявок на получение мер господдержки, здесь доступны льготные рабочие места в коворкинге, а также льготная аренда переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров.

"Для меня очень полезна каждая услуга, которую я получила в центре "Мой бизнес", ведь благодаря новым знаниям мы растем и выходим на новый уровень, понимаем, как правильно работать, учитывая обновления законодательства. Помощь от центра "Мой бизнес" - это всегда самые актуальные темы, самая нужная помощь и самые открытые люди", - отметила дизайнер украшений Ирина Сидорская.

"Центр "Мой бизнес" решает все вопросы предпринимателей. Я запускала свое дело в 2004 году, когда мы не знали, куда обратиться, самостоятельно изучали законодательство, получали штрафы и на основании этого понимали, что так делать нельзя, - подчеркнула руководитель коттеджного поселка "Мой Ильинка" Татьяна Сырова. - Сегодня в Самарской области создана уникальная среда взаимодействия власти и бизнеса. Иметь такую площадку для бизнесменов - дорогого стоит. Я посещаю все мероприятия центра с представителями налоговых органов, прокуратуры, контрольно-надзорных ведомств, чтобы быть в курсе всех изменений".

Для удобства предпринимателей в Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. Кроме того, работает "горячая линия" для бизнеса по тел. 8-800-300-63-63.