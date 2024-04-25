Пожилую самарчанку обманула фальшивая сотрудница социальной службы

В Самаре возбудили уголовное дело из-за преступления на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К сидевшей у подъезда на лавочке пожилой женщине подошла неизвестная и представилась соцработником. Она сказала, что пенсионерке в честь предстоящих праздников полагается выплата 1,5 тыс. руб., и предложила пройти в квартиру, чтобы оформить документы. Затем "соцработница" отдала потерпевшей деньги и проследила за тем, куда та их положила. Через некоторое время незнакомка попросила пенсионерку подготовить место на кухне для продуктового набора. А когда женщина вышла из комнаты, злоумышленница забрала из ее сумки более 100 тыс. руб. и ушла.