Пожилую самарчанку обманула фальшивая сотрудница социальной службы

В Самаре возбудили уголовное дело из-за преступления на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К сидевшей у подъезда на лавочке пожилой женщине подошла неизвестная и представилась соцработником. Она сказала, что пенсионерке в честь предстоящих праздников полагается выплата 1,5 тыс. руб., и предложила пройти в квартиру, чтобы оформить документы. Затем "соцработница" отдала потерпевшей деньги и проследила за тем, куда та их положила. Через некоторое время незнакомка попросила пенсионерку подготовить место на кухне для продуктового набора. А когда женщина вышла из комнаты, злоумышленница забрала из ее сумки более 100 тыс. руб. и ушла.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎