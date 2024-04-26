"КуйбышевАзот" поддерживает экологические стандарты

"КуйбышевАзот" планомерно снижает нагрузку на окружающую среду, внедряя современные технологии и реализуя экологические проекты. За 3 года только капитальные затраты на природоохранные программы составили более 5 млрд руб.

В 2023 году "КуйбышевАзот" завершил два крупных инвестиционных проекта со значимым экологическим эффектом. Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района города Тольятти. Это важный экологический проект, который входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология".

Первая очередь сооружений — очистка от нефтепродуктов и взвешенных веществ, была запущена в августе 2020 г. Второй этап включает в себя биологическую очистку. Проект реализован за счет собственных средств компании, инвестиции составили 1,5 млрд руб. Работа новых очистных сооружений внесет весомый вклад в экологическое оздоровление Волги — объемы сброса загрязненных ливневых сточных вод сократятся на 10,5 млн кубометров в год. На производстве аммиачной селитры введена в эксплуатацию новая установка выпарки и грануляции. Реализация указанного проекта стоимостью более 5 млрд руб. позволит снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год.

На производственной площадке ПАО "КуйбышевАзот" выполнен ряд технических мероприятий с экологическим эффектом. Проект технического перевооружения на производстве аммиачной селитры, капитальный ремонт и реконструкция агрегатов азотной кислоты, а также модернизация газоочистного оборудования на установке термического обезвреживания стоков производства капролактама позволили добиться снижения выбросов. За счет капитального ремонта седьмого водооборотного цикла снижен объём потребления речной воды и электроэнергии.

Благодаря внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий с уровнем экологической и промышленной безопасности, соответствующих лучшим мировым аналогам, и системному подходу к природоохранной деятельности, за последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 1,4 раза, удельные выбросы сокращены в 1,6 раза, потребление электроэнергии в 1,5 раза, теплоэнергии в 1,3 раза, образование стоков в 1,4 раза, потребление речной воды в 1,3 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 13,9%, природному газу на 4,5%.

По сравнению предыдущим годом в 2023 году выбросы в атмосферу сокращены ещё на 0,5%, выбросы парниковых газов — на 4,2%, образование отходов на 3,8%.

Затраты на экологические проекты и природоохранные мероприятия, включая капитальные, в 2023 году составили 2,9 млрд рублей.

На предприятии ведется постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. Так, в 2023 году выполнено более 26 тыс. анализов состава выбросов, качества атмосферного воздуха, сточных вод и др. Замеры на границе санитарно-защитной зоны выполнялись независимыми лабораториями Приволжской УГМС и ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), ООО НИЦ "Экоаналитика", ООО "ИХиИЭ", силами которых было сделано 3 461 замеров, нарушений не зафиксировано.

В условиях объявления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) ПАО "КуйбышевАзот" придерживается утвержденного Министерством лесного хозяйства Самарской области плана мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных погодных условий. Традиционно особое внимание уделяется культуре производства и содержанию промышленной площадки. В рамках этой работы проводились работы по благоустройству, озеленению заводской территории и очистке санитарной зоны.

Для снижения выбросов с 2019 г. реализуется программа по переходу автотранспорта предприятия на экологичные виды топлива. На газомоторное топливо переведено 44 единицы автотранспорта, ежегодно обновляется парк пассажирских автобусов на работающие на метане.

"КуйбышевАзот" одним из первых промышленных предприятий Самарской области в 2021 году присоединился к реализации Регионального экологического стандарта, подписав соглашение о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности с правительством Самарской области, а уже в 2023 году было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках соглашения предприятие берет шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров. Взяв в шефство "Ставропольский сосняк", предприятие планирует сосредоточиться на работах по его восстановлению, расчистке территории в соответствии с требованиями к ООПТ.

С 2012 года предприятие принимает участие в лесовосстановительных мероприятиях, включая уход за саженцами на протяжении трех лет. В 2023 году ПАО "КуйбышевАзот" была профинансирована посадка 6 га леса. Всего в активе, с учетом ранее восстановленного, находится 55 га леса или порядка 290 тысяч деревьев.

В 2023 году силами предприятия очищено более 2 000 кв. метров городских территорий, убраны прибрежные участки Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. Особенно важно, что во всех природоохранных мероприятиях принимают участие сотрудники предприятия и члены их семей.

В 2023 году предприятие вошло в топ-3 рейтинга социальной эффективности по версии информационного агентства AK&M среди крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.