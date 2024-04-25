В Самарской области возбудили уголовное дело из-за вымогательства интимных фото у малолетних

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту преступления сексуального характера, совершенного в отношении малолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В апреле в социальных сетях появилась информация о том, что в Волжском районе у двух малолетних девочек выманили фотографии интимного характера.
Уголовное дело в связи с этим возбудили по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
В Интернете также появилась информация о том, что полиция не отреагировала на заявление родственников потерпевших. В связи с этим территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎