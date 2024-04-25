В Самарской области возбудили уголовное дело из-за вымогательства интимных фото у малолетних

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту преступления сексуального характера, совершенного в отношении малолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В апреле в социальных сетях появилась информация о том, что в Волжском районе у двух малолетних девочек выманили фотографии интимного характера.

Уголовное дело в связи с этим возбудили по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

В Интернете также появилась информация о том, что полиция не отреагировала на заявление родственников потерпевших. В связи с этим территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку.