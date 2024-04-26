В Самаре несколько мужчин избили подростков, возбуждено уголовное дело

По информации в соцмедиа, возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В четверг, 25 апреля, в соцмедиа стала распространяться информация о том, что в Самаре несколько мужчин причинили телесные повреждения несовершеннолетним.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"В настоящее время подозреваемые задержаны и допрошены, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.