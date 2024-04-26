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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Предложения по реструктуризации задолженности АО "АвтоВАЗ" находятся на согласовании в правительстве, конкретные решения, как ожидается, могут быть приняты в мае, пишет interfax.ru со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

"Соответствующие документы подготовлены, проходят необходимые экспертизы в правительстве РФ", - сказал Соколов.

Что касается механизма реструктуризации - "там есть определенная вариативность. Министерство промышленности и торговли сейчас согласовывает этот документ, а правительство примет окончательное решение". Срок принятия решения, на который ориентируется АвтоВАЗ, - май этого года", - добавил президент волжского автозавода.

Долговая нагрузка компании, по его словам, выросла, в том числе для финансирования проекта по запуску Lada Iskra, которая в перспективе должна заменить основную модель Granta в модельном ряде автопроизводителя.

"Объем инвестиций (в Lada Iskra) достаточно существенный, составляет около 37 млрд рублей. Это средства из финансовой модели АвтоВАЗа - в большей степени собственные, но вы знаете, что нам было необходимо, особенно в горизонте 2022 г., значительно увеличить нашу финансовую нагрузку, и кредитные ресурсы тоже пошли на реализацию нашей инвестпрограммы", - напомнил Соколов. Уровень готовности этой модели на данный момент оценивается в 80%, добавил он.

Сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером (альянсом Renault-Nissan), было заявлено одной из целей актуализированной стратегии развития АвтоВАЗа на период до 2030 года. 

Согласно отчетности компании по РСБУ за 2022 год, ее совокупный долг превысил 180 млрд руб. (-4% г/г). Долгосрочные обязательства снизились на 16,6%, до 87,7 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 12%, превысив 94 млрд рублей.

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