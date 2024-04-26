АвтоВАЗ в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга

Предложения по реструктуризации задолженности АО "АвтоВАЗ" находятся на согласовании в правительстве, конкретные решения, как ожидается, могут быть приняты в мае, пишет interfax.ru со ссылкой на главу компании Максима Соколова.
"Соответствующие документы подготовлены, проходят необходимые экспертизы в правительстве РФ", - сказал Соколов.
Что касается механизма реструктуризации - "там есть определенная вариативность. Министерство промышленности и торговли сейчас согласовывает этот документ, а правительство примет окончательное решение". Срок принятия решения, на который ориентируется АвтоВАЗ, - май этого года", - добавил президент волжского автозавода.
Долговая нагрузка компании, по его словам, выросла, в том числе для финансирования проекта по запуску Lada Iskra, которая в перспективе должна заменить основную модель Granta в модельном ряде автопроизводителя.
"Объем инвестиций (в Lada Iskra) достаточно существенный, составляет около 37 млрд рублей. Это средства из финансовой модели АвтоВАЗа - в большей степени собственные, но вы знаете, что нам было необходимо, особенно в горизонте 2022 г., значительно увеличить нашу финансовую нагрузку, и кредитные ресурсы тоже пошли на реализацию нашей инвестпрограммы", - напомнил Соколов. Уровень готовности этой модели на данный момент оценивается в 80%, добавил он.
Сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером (альянсом Renault-Nissan), было заявлено одной из целей актуализированной стратегии развития АвтоВАЗа на период до 2030 года.
Согласно отчетности компании по РСБУ за 2022 год, ее совокупный долг превысил 180 млрд руб. (-4% г/г). Долгосрочные обязательства снизились на 16,6%, до 87,7 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 12%, превысив 94 млрд рублей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы