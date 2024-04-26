Самарская область вместе со всей Россией примет участие в "Бессмертном полку" в мультиформатном режиме

В четверг, 25 апреля, состоялась пресс-конференция, организованная представителями регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк".

В пресс-конференции приняли участие председатель Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов, председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Светлана Прилепская и руководитель Самарского Союза молодежи - территориальной общественной организации "Российского союза молодежи" в Самарской области, руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк России" в Самарской области Анастасия Софьина.

Участники обсудили форматы проведения самой народной акции "Бессмертный полк" в 2024 году. Напомним, 23 апреля Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" принял решение о проведении традиционного шествия "Бессмертный полк" в альтернативных форматах в связи с существующими угрозами общественной безопасности.

В 2024 году почтить память героев своей семьи предлагают не только 9 мая, а уже с 1 мая - в период перед празднованием Дня Победы. Сохранение исторической памяти и патриотическая работа с подрастающим поколением обсуждались в рамках расширенного заседания регионального организационного комитета "Победа" в Самарской области в марте. Акция Памяти "Бессмертный полк" также входила в повестку.

"За нашим народом - правда, правда - за Россией! За нами - наши великие предки, солдаты и офицеры "Бессмертного полка", которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще все мы - многонациональный российский народ, который нельзя победить, когда мы вместе, когда мы едины. Вот в этом и есть главный смысл народного Дня Победы", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

О форматах проведения "Бессмертного полка" рассказала Светлана Прилепская: "Акция "Бессмертный полк" в этом году в Самарской губернии, как и по всей стране, пройдет в мультиформатном режиме. Форматов очень много, и каждый сможет выбрать то, что ему по душе. В образовательных учреждениях, в актовых и спортивных залах или на открытых пространствах, но с соблюдением всех мер безопасности, предлагается провести тематические линейки. 6 мая в рамках урока "Разговоры о важном" во всех образовательных учреждениях состоится беседа на тему "Бессмертный полк". С 1 по 12 мая рекомендуется проведение акции "Бессмертной полк" в дошкольных учреждениях в формате утренников для групп разных возрастов с участием родителей, которые могут выступить и рассказать о герое их семьи. Также предлагается оформить тематическую выставку, в рамках которой можно рассказать не только о героях ВОВ и тружениках тыла, но также о героях СВО, то есть обо всех тех, кто защищал и защищает нашу Родину".

Новым форматом проведения акции "Бессмертный полк" в этом году станет "СТЕНА ПАМЯТИ". В образовательных организациях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях в преддверии Дня Победы предлагается разместить Стены Памяти. Стену Памяти можно изготовить самостоятельно, используя официальный брендбук https://disk.yandex.ru/d/q7gmvkpXev8CtQ, а также воспользоваться уже имеющимися в учреждении конструкциями, на которых возможно размещение портретов героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" напомнила, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а годы 2020-2030 - Десятилетием семьи, так что форматы проведения акции "Бессмертный полк" также ориентированы на участие всей семьей.

"Каждая семья может нанести на одежду портрет своего героя. На сайте polkrf.ru с помощью специального конструктора можно создать макет портрета, прикрепить его к одежде и потом всей семьей выйти на прогулку и таким образом пройтись по улицам города со своим героем", - рассказала Светлана Прилепская.

Участники пресс-конференции отметили, что сегодня важно не только помнить героев прошлого, но и чтить героев настоящего, которые защищают рубежи нашей Родины в зоне СВО. И не случайно одним из форматов в этом году станет "Бессмертный полк на передовой": участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут и верят в победу.

Руководитель Самарского Союза молодежи - территориальной общественной организации "Российского союза молодежи" в Самарской области, руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк России" в Самарской области Анастасия Софьина добавила, что в этом году будут также сохранены форматы, которые были востребованы в прошлые годы.

"Мы уже не первый год проводим с Самарским союзом молодежи, совместно с региональным отделением "Бессмертного полка" конкурс творческих работ "На защите мира". Прием заявок еще продолжается, и я призываю всех жителей зарегистрироваться в социальных сетях самарского Союза молодежи. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте. Также Самарский союз молодежи на протяжении нескольких лет организовывал проект "Внутри истории", направленный на патриотическое воспитание. В этом году снова ведется большая работа в муниципалитетах по линии "Бессмертного полка", чтобы можно было почтить память героев в цифровом формате. В социальных сетях публикуют не только фотографию, но даже историю Героя. Здорово, что мы еще больше популяризируем семейные ценности, традиции, устои", - отметила Анастасия.

Среди полюбившихся форматов в этом году сохраняются:

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА ТРАНСПОРТЕ (личном, служебном, общественном, водном, воздушном) С 1 по 12 мая рекомендуется размещать портреты на различных видах транспорта. Разместив на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах фотографий своих ветеранов в соответствующе оформленной рамке с эмблемой Бессмертного полка России, работники и владельцы автотранспортных средств, выезжая в дни проведения акции по личным и служебным делам, фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, чествуя своих ветеранов.

АВТОПРОБЕГ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. Это организованное следование личного авто/мототранспорта, украшенного флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО по центральным улицам городов, создающее эффект прохождения Бессмертного полка.

ТРАНСЛЯЦИЯ ПОРТРЕТОВ ВЕТЕРАНОВ. 9 мая в День Победы в Самаре на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов будет организована трансляцию видеоряда с портретами ветеранов, проживавших в Приволжском федеральном округе.

ОКНА ПАМЯТИ. Поздравления ветеранам, рисунки и фотографии Героев размещаются на окнах, чтобы таким образом почтить память Героев Отечества и создать особую атмосферу дома, и на улицах города.

О цифровых форматах проведения "Бессмертного полка" рассказал Сергей Андриянов, председатель Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы":

"В социальных сетях и мессенджерах можно будет заменить аватарку на фото своего родственника, который воевал в ВОВ. Для того чтобы эти фото были красиво оформлены "Волонтеры Победы" разработали чат-бот, который будет запущен 1 мая. Ссылку можно найти на сайте волонтерыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru. В чат-бот можно будет загрузить фотографию и получить обработанный формат, который рекомендовано установить на аватарку в свои социальные сети. Также фотографию можно будет сделать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке". Также председатель регионального движения "Волонтеры Победы" отметил, что уже несколько лет участники движения инициируют дополнительные форматы проведения мероприятий в рамках Дня Победы. "В школах и вузах Самарской области Волонтеры Победы будут проводить дополнительные уроки, рассказывающие о героическом прошлом нашей страны. Память - это самое ценное, что у нас есть, и ее сохранение - это самое малое, что мы можем сделать в преддверии 9 Мая", - добавил Сергей Андриянов.

Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, доступна на официальном сайте Бессмертного полка России https://polkrf.ru.