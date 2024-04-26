Самарская область вместе со всей Россией примет участие в "Бессмертном полку" в мультиформатном режиме

В четверг, 25 апреля, состоялась пресс-конференция, организованная представителями регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк".
В пресс-конференции приняли участие председатель Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов, председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Светлана Прилепская и руководитель Самарского Союза молодежи - территориальной общественной организации "Российского союза молодежи" в Самарской области, руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк России" в Самарской области Анастасия Софьина.
Участники обсудили форматы проведения самой народной акции "Бессмертный полк" в 2024 году. Напомним, 23 апреля Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" принял решение о проведении традиционного шествия "Бессмертный полк" в альтернативных форматах в связи с существующими угрозами общественной безопасности.
В 2024 году почтить память героев своей семьи предлагают не только 9 мая, а уже с 1 мая - в период перед празднованием Дня Победы. Сохранение исторической памяти и патриотическая работа с подрастающим поколением обсуждались в рамках расширенного заседания регионального организационного комитета "Победа" в Самарской области в марте. Акция Памяти "Бессмертный полк" также входила в повестку.
"За нашим народом - правда, правда - за Россией! За нами - наши великие предки, солдаты и офицеры "Бессмертного полка", которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще все мы - многонациональный российский народ, который нельзя победить, когда мы вместе, когда мы едины. Вот в этом и есть главный смысл народного Дня Победы", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
О форматах проведения "Бессмертного полка" рассказала Светлана Прилепская: "Акция "Бессмертный полк" в этом году в Самарской губернии, как и по всей стране, пройдет в мультиформатном режиме. Форматов очень много, и каждый сможет выбрать то, что ему по душе. В образовательных учреждениях, в актовых и спортивных залах или на открытых пространствах, но с соблюдением всех мер безопасности, предлагается провести тематические линейки. 6 мая в рамках урока "Разговоры о важном" во всех образовательных учреждениях состоится беседа на тему "Бессмертный полк". С 1 по 12 мая рекомендуется проведение акции "Бессмертной полк" в дошкольных учреждениях в формате утренников для групп разных возрастов с участием родителей, которые могут выступить и рассказать о герое их семьи. Также предлагается оформить тематическую выставку, в рамках которой можно рассказать не только о героях ВОВ и тружениках тыла, но также о героях СВО, то есть обо всех тех, кто защищал и защищает нашу Родину".
Новым форматом проведения акции "Бессмертный полк" в этом году станет "СТЕНА ПАМЯТИ". В образовательных организациях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях в преддверии Дня Победы предлагается разместить Стены Памяти. Стену Памяти можно изготовить самостоятельно, используя официальный брендбук https://disk.yandex.ru/d/q7gmvkpXev8CtQ, а также воспользоваться уже имеющимися в учреждении конструкциями, на которых возможно размещение портретов героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
Председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" напомнила, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а годы 2020-2030 - Десятилетием семьи, так что форматы проведения акции "Бессмертный полк" также ориентированы на участие всей семьей.
"Каждая семья может нанести на одежду портрет своего героя. На сайте polkrf.ru с помощью специального конструктора можно создать макет портрета, прикрепить его к одежде и потом всей семьей выйти на прогулку и таким образом пройтись по улицам города со своим героем", - рассказала Светлана Прилепская.
Участники пресс-конференции отметили, что сегодня важно не только помнить героев прошлого, но и чтить героев настоящего, которые защищают рубежи нашей Родины в зоне СВО. И не случайно одним из форматов в этом году станет "Бессмертный полк на передовой": участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут и верят в победу.
Руководитель Самарского Союза молодежи - территориальной общественной организации "Российского союза молодежи" в Самарской области, руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк России" в Самарской области Анастасия Софьина добавила, что в этом году будут также сохранены форматы, которые были востребованы в прошлые годы.
"Мы уже не первый год проводим с Самарским союзом молодежи, совместно с региональным отделением "Бессмертного полка" конкурс творческих работ "На защите мира". Прием заявок еще продолжается, и я призываю всех жителей зарегистрироваться в социальных сетях самарского Союза молодежи. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте. Также Самарский союз молодежи на протяжении нескольких лет организовывал проект "Внутри истории", направленный на патриотическое воспитание. В этом году снова ведется большая работа в муниципалитетах по линии "Бессмертного полка", чтобы можно было почтить память героев в цифровом формате. В социальных сетях публикуют не только фотографию, но даже историю Героя. Здорово, что мы еще больше популяризируем семейные ценности, традиции, устои", - отметила Анастасия.
Среди полюбившихся форматов в этом году сохраняются:
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА ТРАНСПОРТЕ (личном, служебном, общественном, водном, воздушном) С 1 по 12 мая рекомендуется размещать портреты на различных видах транспорта. Разместив на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах фотографий своих ветеранов в соответствующе оформленной рамке с эмблемой Бессмертного полка России, работники и владельцы автотранспортных средств, выезжая в дни проведения акции по личным и служебным делам, фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, чествуя своих ветеранов.
АВТОПРОБЕГ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. Это организованное следование личного авто/мототранспорта, украшенного флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО по центральным улицам городов, создающее эффект прохождения Бессмертного полка.
ТРАНСЛЯЦИЯ ПОРТРЕТОВ ВЕТЕРАНОВ. 9 мая в День Победы в Самаре на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов будет организована трансляцию видеоряда с портретами ветеранов, проживавших в Приволжском федеральном округе.
ОКНА ПАМЯТИ. Поздравления ветеранам, рисунки и фотографии Героев размещаются на окнах, чтобы таким образом почтить память Героев Отечества и создать особую атмосферу дома, и на улицах города.
О цифровых форматах проведения "Бессмертного полка" рассказал Сергей Андриянов, председатель Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы":
"В социальных сетях и мессенджерах можно будет заменить аватарку на фото своего родственника, который воевал в ВОВ. Для того чтобы эти фото были красиво оформлены "Волонтеры Победы" разработали чат-бот, который будет запущен 1 мая. Ссылку можно найти на сайте волонтерыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru. В чат-бот можно будет загрузить фотографию и получить обработанный формат, который рекомендовано установить на аватарку в свои социальные сети. Также фотографию можно будет сделать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке". Также председатель регионального движения "Волонтеры Победы" отметил, что уже несколько лет участники движения инициируют дополнительные форматы проведения мероприятий в рамках Дня Победы. "В школах и вузах Самарской области Волонтеры Победы будут проводить дополнительные уроки, рассказывающие о героическом прошлом нашей страны. Память - это самое ценное, что у нас есть, и ее сохранение - это самое малое, что мы можем сделать в преддверии 9 Мая", - добавил Сергей Андриянов.
Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, доступна на официальном сайте Бессмертного полка России https://polkrf.ru.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************