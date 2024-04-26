Сельчанина из Самарской области будут судить за доставшееся в наследство оружие

В Клявлинском районе Самарской области до суда дошло уголовное дело о незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее правоохранителям пожаловались на пенсионера, якобы он незаконно хранит оружие. Полицейские проверили информацию и изъяли карабин ТОЗ-16, а также спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм.
Подозреваемый рассказал, что оружие и боеприпасы обнаружил после смерти отца и решил оставить себе.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎