Для Самары планируют приобрести 400 автобусов

В Самаре составили план обновления автобусного парка, который обслуживает муниципальные маршруты. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

"Мы планомерно переводим перевозчиков на оплату по транспортной работе. И в стоимости услуг заложены планы по обновлению подвижного состава. Согласно этому плану, в течение трех лет для Самары планируется приобрести 400 автобусов. Платить за них будет перевозчик", - рассказал Сергей Маркин.

Перевод на новую систему расчетов с перевозчиками, по мнению чиновников, улучшит работу общественного транспорта. Компаниям будут платить за произведенные рейсы, а не за перевезенных пассажиров. За нарушение условий договоров перевозчиков будут штрафовать.

С этого года по такой схеме работают уже более 10 автобусных маршрутов.