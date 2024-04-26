Союз журналистов России провел в Самаре встречу с молодыми коллегами

В Самарском университете прошла встреча членов Союза журналистов России со студентами в рамках образовательного проекта "Марафон "Профессия - журналист", приуроченного к 105-летию профессиональной организации.
В рамках проекта молодые журналисты и студенты получают возможность принять участие в цикле творческих встреч, посвященных легендарным личностям отечественной журналистики: Владиславу Князеву, Владимиру Шикунову, Константину Шестакову, Юрию Котову, Валентине Неверовой и другим.
Открытие цикла творческих встреч случилось в Центре им. Е.М.Примакова в компании Сергея Нагаева, заместителя главного редактора издания "Самарское обозрение", Дениса Князева, помощника председателя ДОСААФ России Самарской области по взаимодействию со СМИ, Сергея Силантьева, исполнительного директора информационного агентства "Волга Ньюс", Нины Алпатовой, члена Союза журналистов России, и более чем 100 студентов направлений подготовки "Журналистика" и "Телевидение".
Первым взял слово Сергей Силантьев, представив гостей университета и обозначив главную тему дискуссии: "Мы хотим передавать вам какие-то знания, поэтому сегодня обсудим творчество двух талантливых журналистов: Владимира Шикунова и Владислава Князева. Будем говорить о Владиславе Владимировиче и сейчас даем слово Денису Владиславовичу. Быстро сообразили?"
В первую очередь Денис Князев отметил уклон в сатиру в творчестве обоих авторов и погрузил студентов в историю и особенности фельетона: "Этот жанр был особо популярен в советское время, потому что с помощью такого формата происходило переосмысление обывателем какой-либо ситуации".
Самый сложный жанр - фельетон - предполагал умение нести ответственность за свои слова и хорошее чувство юмора. Соответственно, журналисты были очень желанными гостями в любой компании: если умеешь пошутить, вокруг тебя всегда соберется аудитория.
Дальше представление профессии студентам пошло через погружение в историю двух вышеупомянутых людей, оставивших огромный след в самарской истории: Владимира Шикунова и Владислава Князева. В этом организаторам помог фильм "Самарские судьбы. Владимир Шикунов", из которого слушатели узнали о жизни и свершениях главного героя. Владимир Шикунов был собственным корреспондентом газеты "Водный транспорт" и одной из самых солидных газет - "Труд". В "Волжской коммуне" он занимал пост заведующего отделом, а позже - заместителя главного редактора.
Журналист работал и в районных, и в областных, и в центральных изданиях. Везде он находил себе место и интерес. В 1990 году создали первую областную непартийную газету "Самарские известия", избранным главным редактором которой стал Владимир Шикунов.
Тут же рассказали и о сплетении путей обоих героев встречи. Вместе с журналистом в "Известиях" работал его друг и соавтор Владислав Князев. Газета была нарасхват, в пик популярности ее тираж достигал 100000 экземпляров. Но однажды Шикунову и Князеву пришлось уйти из "Самарских известий" - когда сменилось руководство.
Вместе журналисты писали сатиру для "Литературной России" с тиражом 750 тыс. и "Крокодила" с тиражом 12 млн. Не каждый автор из провинции мог похвастать таким успехом.
"Творческий союз Владислава Князева и Владимира Шикунова - это история самарской журналистики, - выразила свое мнение Наталья Захарченко, зав. кафедрой теории и истории журналистики Самарского университета. - А в настоящем как раз важны такие встречи, где прошлое тесно переплетается с сегодняшними реалиями, где возможен искренний, откровенный разговор о профессии, где серьезные, глобальные проблемы современности перекликаются с частными общечеловеческими, где атмосфера общения людей разных поколений преисполнена настоящестью в самом широком смысле слова. В этом, на мой взгляд, - будущее той профессии, которой мы учим. Спасибо, коллеги, за наш диалог и за перспективные профессиональные предложения".
После фильма к студентам вышел Сергей Нагаев, ученик Владимира Шикунова.
"Я начинал свою журналистскую деятельность в "Самарских известиях", когда Владимир Петрович был редактором, - начал рассказ Сергей Нагаев. - Газета была на пике популярности, тираж достигал ста тысяч. В свое время издание прогремело и оставило в истории много имен".
Как утверждает заместитель главного редактора издания "Самарское обозрение", жанр фельетона сейчас мертв. Его заменили стендаперы и блогеры, а анекдотов больше не рассказывают - их роль играют мемы.
"Учитывая тот поток информации, который сейчас обрушивается на нас, выцепить оттуда то, что заинтересует читателя, - это главная задача журналиста в наши дни".
Нина Алпатова покорила всех своей простотой и неординарным подходом к жизни, выступая искренне и с душой. "Я в первый раз вижу такую большую аудиторию зумеров! - после чего зал разразился смехом. - Это так волнительно! Мы с вами, конечно, на разных планетах. Вот сейчас готовьтесь спорить со мной - может, я неправа. В наше время были идеалы. Мне кажется, вы поколение, которое не имеет кумира. Вы сами первые. И, наверное, вы думали, что сейчас придут дяденьки-тетеньки, будут учить, учить, учить!.. А вы - не про заставление. Ну, спорьте же со мной!"
И до конца выступления журналистки улыбка не ушла ни с одного лица.
"Вы - герои. Как же вы пошли в журналистику? - поинтересовалась Нина Алпатова. - Что вас заставило?"
"Не что, а кто!" - выкрикнул кто-то из студентов.
"Я поступила сюда из-за возможности общаться с людьми, бывать в разных местах, не просто узнавать, а погружаться в новое", - высказалась Алина Кавтаськина, студентка 1 курса.
По Центру им. Е.М.Примакова пронесся гул обсуждения, как и кто попал сюда: на направление, в университет, в этот зал. Когда голоса утихли, Нина Алпатова продолжила свой спич: "Есть расхожее мнение, что, когда молодой специалист приходит на работу, ему говорят: "забудь все, чему тебя учили - теперь мы будем тебя учить". Но Владимир Петрович никогда такого не говорил. Он относился с большой любовью к новым журналистам в Самаре. Ведь именно образованность помогает в работе. Это неотъемлемая часть воспитания".
В самом начале мероприятия Сергей Силантьев пообещал присутствующим разыграть книги с фельетонами Владислава Князева и Владимира Шикунова за самые интересные вопросы. И вот объявили "открытый микрофон".
"Я хочу научиться писать в жанре фельетона. Но как мне тренироваться? - задал хороший вопрос Иван Тукмаков, студент 3 курса. - Нужна же практика! Кто будет это публиковать?"
"Приходите к нам!" - коротко ответил Сергей Нагаев.
"И Владислав Владимирович, и Владимир Петрович были своего рода учителями. Какой главный урок он преподнес вам?" - поинтересовалась Александра Лапшова, студентка 1 курса.
"Никогда не записывайте интервью на бумагу. Конечно, вам каждое слово кажется важным. Но таким образом останется только шелуха, а суть разговора вы упустите", - поделился советом папы Денис Князев.
Сергей Нагаев добавил: "Везде метода была одна: журналист должен иметь желание срочно поделиться новостью".
"Какие плюсы и минусы в работе вы можете выделить?" - хотела узнать Виктория Стеклянникова, студентка 1 курса.
"Журналистика сейчас имеет огромную конкуренцию в цифровой среде, - Денис Князев начал с главного минуса. - А вообще, эта работа формирует многогранную личность. Еще мы везде желанны! Журналистам довольно легко найти партнера или партнершу. Да!"
"Я повторюсь: вы - герои! - продолжила Нина Алпатова. - Невероятно то, как в современном мире вы сделали выбор в пользу такой профессии".
Из зала прозвучало еще несколько вопросов, а потом настало время книг. И они достались всем, кто задавал вопросы. На столе лежали еще два сборника. По предложению Ларисы Горшковой, доцента кафедры теории и истории журналистики, под громкие аплодисменты участников Сергей Нагаев вручил книги преподавателю - в дар университету.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************