Союз журналистов России провел в Самаре встречу с молодыми коллегами

В Самарском университете прошла встреча членов Союза журналистов России со студентами в рамках образовательного проекта "Марафон "Профессия - журналист", приуроченного к 105-летию профессиональной организации.

В рамках проекта молодые журналисты и студенты получают возможность принять участие в цикле творческих встреч, посвященных легендарным личностям отечественной журналистики: Владиславу Князеву, Владимиру Шикунову, Константину Шестакову, Юрию Котову, Валентине Неверовой и другим.

Открытие цикла творческих встреч случилось в Центре им. Е.М.Примакова в компании Сергея Нагаева, заместителя главного редактора издания "Самарское обозрение", Дениса Князева, помощника председателя ДОСААФ России Самарской области по взаимодействию со СМИ, Сергея Силантьева, исполнительного директора информационного агентства "Волга Ньюс", Нины Алпатовой, члена Союза журналистов России, и более чем 100 студентов направлений подготовки "Журналистика" и "Телевидение".

Первым взял слово Сергей Силантьев, представив гостей университета и обозначив главную тему дискуссии: "Мы хотим передавать вам какие-то знания, поэтому сегодня обсудим творчество двух талантливых журналистов: Владимира Шикунова и Владислава Князева. Будем говорить о Владиславе Владимировиче и сейчас даем слово Денису Владиславовичу. Быстро сообразили?"

В первую очередь Денис Князев отметил уклон в сатиру в творчестве обоих авторов и погрузил студентов в историю и особенности фельетона: "Этот жанр был особо популярен в советское время, потому что с помощью такого формата происходило переосмысление обывателем какой-либо ситуации".

Самый сложный жанр - фельетон - предполагал умение нести ответственность за свои слова и хорошее чувство юмора. Соответственно, журналисты были очень желанными гостями в любой компании: если умеешь пошутить, вокруг тебя всегда соберется аудитория.

Дальше представление профессии студентам пошло через погружение в историю двух вышеупомянутых людей, оставивших огромный след в самарской истории: Владимира Шикунова и Владислава Князева. В этом организаторам помог фильм "Самарские судьбы. Владимир Шикунов", из которого слушатели узнали о жизни и свершениях главного героя. Владимир Шикунов был собственным корреспондентом газеты "Водный транспорт" и одной из самых солидных газет - "Труд". В "Волжской коммуне" он занимал пост заведующего отделом, а позже - заместителя главного редактора.

Журналист работал и в районных, и в областных, и в центральных изданиях. Везде он находил себе место и интерес. В 1990 году создали первую областную непартийную газету "Самарские известия", избранным главным редактором которой стал Владимир Шикунов.

Тут же рассказали и о сплетении путей обоих героев встречи. Вместе с журналистом в "Известиях" работал его друг и соавтор Владислав Князев. Газета была нарасхват, в пик популярности ее тираж достигал 100000 экземпляров. Но однажды Шикунову и Князеву пришлось уйти из "Самарских известий" - когда сменилось руководство.

Вместе журналисты писали сатиру для "Литературной России" с тиражом 750 тыс. и "Крокодила" с тиражом 12 млн. Не каждый автор из провинции мог похвастать таким успехом.

"Творческий союз Владислава Князева и Владимира Шикунова - это история самарской журналистики, - выразила свое мнение Наталья Захарченко, зав. кафедрой теории и истории журналистики Самарского университета. - А в настоящем как раз важны такие встречи, где прошлое тесно переплетается с сегодняшними реалиями, где возможен искренний, откровенный разговор о профессии, где серьезные, глобальные проблемы современности перекликаются с частными общечеловеческими, где атмосфера общения людей разных поколений преисполнена настоящестью в самом широком смысле слова. В этом, на мой взгляд, - будущее той профессии, которой мы учим. Спасибо, коллеги, за наш диалог и за перспективные профессиональные предложения".

После фильма к студентам вышел Сергей Нагаев, ученик Владимира Шикунова.

"Я начинал свою журналистскую деятельность в "Самарских известиях", когда Владимир Петрович был редактором, - начал рассказ Сергей Нагаев. - Газета была на пике популярности, тираж достигал ста тысяч. В свое время издание прогремело и оставило в истории много имен".

Как утверждает заместитель главного редактора издания "Самарское обозрение", жанр фельетона сейчас мертв. Его заменили стендаперы и блогеры, а анекдотов больше не рассказывают - их роль играют мемы.

"Учитывая тот поток информации, который сейчас обрушивается на нас, выцепить оттуда то, что заинтересует читателя, - это главная задача журналиста в наши дни".

Нина Алпатова покорила всех своей простотой и неординарным подходом к жизни, выступая искренне и с душой. "Я в первый раз вижу такую большую аудиторию зумеров! - после чего зал разразился смехом. - Это так волнительно! Мы с вами, конечно, на разных планетах. Вот сейчас готовьтесь спорить со мной - может, я неправа. В наше время были идеалы. Мне кажется, вы поколение, которое не имеет кумира. Вы сами первые. И, наверное, вы думали, что сейчас придут дяденьки-тетеньки, будут учить, учить, учить!.. А вы - не про заставление. Ну, спорьте же со мной!"

И до конца выступления журналистки улыбка не ушла ни с одного лица.

"Вы - герои. Как же вы пошли в журналистику? - поинтересовалась Нина Алпатова. - Что вас заставило?"

"Не что, а кто!" - выкрикнул кто-то из студентов.

"Я поступила сюда из-за возможности общаться с людьми, бывать в разных местах, не просто узнавать, а погружаться в новое", - высказалась Алина Кавтаськина, студентка 1 курса.

По Центру им. Е.М.Примакова пронесся гул обсуждения, как и кто попал сюда: на направление, в университет, в этот зал. Когда голоса утихли, Нина Алпатова продолжила свой спич: "Есть расхожее мнение, что, когда молодой специалист приходит на работу, ему говорят: "забудь все, чему тебя учили - теперь мы будем тебя учить". Но Владимир Петрович никогда такого не говорил. Он относился с большой любовью к новым журналистам в Самаре. Ведь именно образованность помогает в работе. Это неотъемлемая часть воспитания".

В самом начале мероприятия Сергей Силантьев пообещал присутствующим разыграть книги с фельетонами Владислава Князева и Владимира Шикунова за самые интересные вопросы. И вот объявили "открытый микрофон".

"Я хочу научиться писать в жанре фельетона. Но как мне тренироваться? - задал хороший вопрос Иван Тукмаков, студент 3 курса. - Нужна же практика! Кто будет это публиковать?"

"Приходите к нам!" - коротко ответил Сергей Нагаев.

"И Владислав Владимирович, и Владимир Петрович были своего рода учителями. Какой главный урок он преподнес вам?" - поинтересовалась Александра Лапшова, студентка 1 курса.

"Никогда не записывайте интервью на бумагу. Конечно, вам каждое слово кажется важным. Но таким образом останется только шелуха, а суть разговора вы упустите", - поделился советом папы Денис Князев.

Сергей Нагаев добавил: "Везде метода была одна: журналист должен иметь желание срочно поделиться новостью".

"Какие плюсы и минусы в работе вы можете выделить?" - хотела узнать Виктория Стеклянникова, студентка 1 курса.

"Журналистика сейчас имеет огромную конкуренцию в цифровой среде, - Денис Князев начал с главного минуса. - А вообще, эта работа формирует многогранную личность. Еще мы везде желанны! Журналистам довольно легко найти партнера или партнершу. Да!"

"Я повторюсь: вы - герои! - продолжила Нина Алпатова. - Невероятно то, как в современном мире вы сделали выбор в пользу такой профессии".

Из зала прозвучало еще несколько вопросов, а потом настало время книг. И они достались всем, кто задавал вопросы. На столе лежали еще два сборника. По предложению Ларисы Горшковой, доцента кафедры теории и истории журналистики, под громкие аплодисменты участников Сергей Нагаев вручил книги преподавателю - в дар университету.