На пляжах Самары появятся шезлонги и зонтики

В этом сезоне на пляжах Самары появится новинка. Городские власти с помощью гостиниц планируют запустить работу сервиса по сдаче в аренду шезлонгов и зонтиков. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

"Операторами мы хотели бы видеть крупные отели - они смогут организовать это достойно и предоставить сервис высокого уровня. Гостям этих гостиниц шезлонги и зонтики будут предоставляться бесплатно. Остальные при желании могут их арендовать за деньги", - объяснил чиновник.

По его словам, пока планируется опробовать сервис на одной-двух пляжных локациях. Если эта практика будет воспринята положительно, то в будущем ее распространят и на остальные.

"Главное - чтобы горожане не испытывали дискомфорта", - отметил Владислав Зотов.