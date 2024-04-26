Историки впервые исследуют неформальные связи элиты, военных и простого народа в императорском Древнем Риме

Ученые Самарского университета им. Королева и Московского городского педагогического университета при поддержке Российского научного фонда (РНФ) проведут исследование, в ходе которого история Древнего Рима императорской эпохи будет впервые проанализирована с точки зрения значимости личных связей и неформальных контактов трех социальных групп того времени - политической элиты (сенаторов), простого народа (плебса) и военных столичного гарнизона (преторианцев).
Исследование охватит почти три века древнеримской истории - с последней четверти I в. до н.э. по первую половину III в. н.э. Ранее эта эпоха, называемая историками принципатом, в подобном контексте не изучалась. Данный научный проект победил в конкурсе РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами".
"На данный момент в классической историографии практически неизученными остаются взаимоотношения трех значимых социальных групп Древнего Рима императорского периода - сенаторов, преторианцев (воинов столичного гарнизона) и плебса (основной массы населения). Мы надеемся восполнить эту лакуну в исторической науке с помощью микроаналитического подхода, главной особенностью которого является обращение к конкретно-историческому взаимодействию малых групп, особенно в неформальном плане. В результате исследования мы получим более детальное представление о способах и характере взаимодействия названных слоев древнеримского общества, а также об их взаимовосприятии и влиянии их связей и контактов в плане предпосылок возникновения тех или иных исторических событий", - рассказал один из авторов проекта Андрей Маркелов, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета им. Королева.
Изучая неформальные связи разных слоев общества, ученые постараются найти ответы на самые разные вопросы. Например, использовали ли сенаторы плебс в достижении своих политических целей и если да, то как именно? Бывали ли случаи совпадения социальных и политических интересов элиты и простого народа? Действительно ли император полностью узурпировал контроль над столичным плебсом, или же знатные сенаторские роды тайно конкурировали с императором, борясь за патронат* над массой простых граждан? Имелись ли связи и какого характера между преторианцами и сенаторами? В чем эти связи выражались не только в периоды кризисов, но и во время обыденной мирной жизни?
"Ответы на эти и другие вопросы позволят лучше понять влияние рассматриваемых социальных групп на политическую жизнь Древнего Рима императорской эпохи. В свою очередь, это даст более подробную и реальную картину жизни римского общества, возможность лучше понять те или иные поворотные моменты истории этого государства, стратегии поведения важнейших слоев римского социума в периоды как спокойствия, так и во время военно-политических кризисов. Хронологические рамки нашего исследования охватывают время с последней четверти I в. до н.э. по первую половину III вв. н.э. Это безусловно масштабный период, если подходить к исследованию именно событийной стороны того времени. Однако нас в большей степени интересует социальная история, а не политическая. Кроме того, в отличие от историков нового и новейшего времени, в нашем распоряжении не так уж и много сохранившихся источников", - отметил Андрей Маркелов.
Героями исследования могут стать примерно несколько сотен жителей Древнего Рима - это если говорить только о тех, кто будет назван поименно. Фактически же в поле зрения ученых будут находиться более крупные массы населения. Дело в том, что во многих источниках плебс, например, зачастую упоминается лишь в обобщенной форме. Кстати, в Риме в то время проживало около одного миллиона человек.
Данные для исследования ученые будут искать в различных исторических источниках, в том числе в произведениях античных авторов, например, в знаменитых "Анналах" П.Корнелия Тацита, историка и сенатора, жившего на рубеже I и II вв. н.э. Особое внимание будет уделено анализу эпиграфических памятников, то есть надписей - на стенах, погребальных плитах, камнях.
"Исторические произведения дают нам связанную картину социально-политической истории, дают необходимый контекст. Ввиду того, что в большинстве своем их авторов интересовала прежде всего фигура императора и только значительные события истории, там часто содержится не очень много сведений по интересующей нас теме. Наиболее важную, многочисленную и трудоемкую категорию источников составляют различные виды латинских надписей официального и частного характера, оставленные сенатом как институтом власти, сенаторами, преторианцами и рядовыми жителями Рима. Именно они позволяют реконструировать связи между представителями этих социальных групп. Например, почетные надписи, оставленные клиентами своему патрону, позволяют нам узнать личность и социальное происхождение их покровителя, определить, сенатор он или нет. Анализ данных надгробных надписей колумбариев вольноотпущенников помогает определить патрона усопших, установить примерную численность его клиентов", - сказал Андрей Маркелов.
В мире существуют специальные научные издания надписей. Самое известное и крупное - это "Corpus Inscriptionum Latinarum". Он состоит из 17 томов собственно надписей и 13 дополнительных томов с индексами и иллюстрациями. Сейчас выходит новое, обновленное издание. Совсем свежие находки публикуются в специальном журнале "LʼAnnée épigraphique". Поиск и отбор необходимых надписей облегчает наличие электронных баз по латинской эпиграфике, созданных рядом университетов и научных организаций. Все эти базы находятся в свободном онлайн-доступе.
Еще одним важным источником станут нумизматические данные, то есть данные с монет - изображения и надписи. Монеты служат хорошим источником датировки событий, помогают определить официальное восприятие и отношение императора к представителям сенаторов, преторианцев и плебса. Существуют специальные каталоги римских монет как в печатной, так и в электронной форме.
Проект исследования рассчитан до конца 2025 года. По итогам ученые планируют опубликовать статьи в ведущих научных журналах по антиковедению, создать историческую карту, отражающую региональные связи сенаторов и преторианцев, а также провести мероприятие (и, возможно, не одно), направленное на популяризацию интереса публики к изучению античности.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************