Историки впервые исследуют неформальные связи элиты, военных и простого народа в императорском Древнем Риме

Ученые Самарского университета им. Королева и Московского городского педагогического университета при поддержке Российского научного фонда (РНФ) проведут исследование, в ходе которого история Древнего Рима императорской эпохи будет впервые проанализирована с точки зрения значимости личных связей и неформальных контактов трех социальных групп того времени - политической элиты (сенаторов), простого народа (плебса) и военных столичного гарнизона (преторианцев).

Исследование охватит почти три века древнеримской истории - с последней четверти I в. до н.э. по первую половину III в. н.э. Ранее эта эпоха, называемая историками принципатом, в подобном контексте не изучалась. Данный научный проект победил в конкурсе РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами".

"На данный момент в классической историографии практически неизученными остаются взаимоотношения трех значимых социальных групп Древнего Рима императорского периода - сенаторов, преторианцев (воинов столичного гарнизона) и плебса (основной массы населения). Мы надеемся восполнить эту лакуну в исторической науке с помощью микроаналитического подхода, главной особенностью которого является обращение к конкретно-историческому взаимодействию малых групп, особенно в неформальном плане. В результате исследования мы получим более детальное представление о способах и характере взаимодействия названных слоев древнеримского общества, а также об их взаимовосприятии и влиянии их связей и контактов в плане предпосылок возникновения тех или иных исторических событий", - рассказал один из авторов проекта Андрей Маркелов, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета им. Королева.

Изучая неформальные связи разных слоев общества, ученые постараются найти ответы на самые разные вопросы. Например, использовали ли сенаторы плебс в достижении своих политических целей и если да, то как именно? Бывали ли случаи совпадения социальных и политических интересов элиты и простого народа? Действительно ли император полностью узурпировал контроль над столичным плебсом, или же знатные сенаторские роды тайно конкурировали с императором, борясь за патронат* над массой простых граждан? Имелись ли связи и какого характера между преторианцами и сенаторами? В чем эти связи выражались не только в периоды кризисов, но и во время обыденной мирной жизни?

"Ответы на эти и другие вопросы позволят лучше понять влияние рассматриваемых социальных групп на политическую жизнь Древнего Рима императорской эпохи. В свою очередь, это даст более подробную и реальную картину жизни римского общества, возможность лучше понять те или иные поворотные моменты истории этого государства, стратегии поведения важнейших слоев римского социума в периоды как спокойствия, так и во время военно-политических кризисов. Хронологические рамки нашего исследования охватывают время с последней четверти I в. до н.э. по первую половину III вв. н.э. Это безусловно масштабный период, если подходить к исследованию именно событийной стороны того времени. Однако нас в большей степени интересует социальная история, а не политическая. Кроме того, в отличие от историков нового и новейшего времени, в нашем распоряжении не так уж и много сохранившихся источников", - отметил Андрей Маркелов.

Героями исследования могут стать примерно несколько сотен жителей Древнего Рима - это если говорить только о тех, кто будет назван поименно. Фактически же в поле зрения ученых будут находиться более крупные массы населения. Дело в том, что во многих источниках плебс, например, зачастую упоминается лишь в обобщенной форме. Кстати, в Риме в то время проживало около одного миллиона человек.

Данные для исследования ученые будут искать в различных исторических источниках, в том числе в произведениях античных авторов, например, в знаменитых "Анналах" П.Корнелия Тацита, историка и сенатора, жившего на рубеже I и II вв. н.э. Особое внимание будет уделено анализу эпиграфических памятников, то есть надписей - на стенах, погребальных плитах, камнях.

"Исторические произведения дают нам связанную картину социально-политической истории, дают необходимый контекст. Ввиду того, что в большинстве своем их авторов интересовала прежде всего фигура императора и только значительные события истории, там часто содержится не очень много сведений по интересующей нас теме. Наиболее важную, многочисленную и трудоемкую категорию источников составляют различные виды латинских надписей официального и частного характера, оставленные сенатом как институтом власти, сенаторами, преторианцами и рядовыми жителями Рима. Именно они позволяют реконструировать связи между представителями этих социальных групп. Например, почетные надписи, оставленные клиентами своему патрону, позволяют нам узнать личность и социальное происхождение их покровителя, определить, сенатор он или нет. Анализ данных надгробных надписей колумбариев вольноотпущенников помогает определить патрона усопших, установить примерную численность его клиентов", - сказал Андрей Маркелов.

В мире существуют специальные научные издания надписей. Самое известное и крупное - это "Corpus Inscriptionum Latinarum". Он состоит из 17 томов собственно надписей и 13 дополнительных томов с индексами и иллюстрациями. Сейчас выходит новое, обновленное издание. Совсем свежие находки публикуются в специальном журнале "LʼAnnée épigraphique". Поиск и отбор необходимых надписей облегчает наличие электронных баз по латинской эпиграфике, созданных рядом университетов и научных организаций. Все эти базы находятся в свободном онлайн-доступе.

Еще одним важным источником станут нумизматические данные, то есть данные с монет - изображения и надписи. Монеты служат хорошим источником датировки событий, помогают определить официальное восприятие и отношение императора к представителям сенаторов, преторианцев и плебса. Существуют специальные каталоги римских монет как в печатной, так и в электронной форме.

Проект исследования рассчитан до конца 2025 года. По итогам ученые планируют опубликовать статьи в ведущих научных журналах по антиковедению, создать историческую карту, отражающую региональные связи сенаторов и преторианцев, а также провести мероприятие (и, возможно, не одно), направленное на популяризацию интереса публики к изучению античности.