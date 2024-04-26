Тольяттинца без гражданства будут судить за попытку убить жену

В Тольятти перед судом предстанет не имеющий гражданства мужчина, обвиняемый в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 30 января 2024 г. он приехал на работу к супруге, чтобы поговорить. Женщина не захотела общаться, и обвиняемый два раза ударил ее ножом. Пострадавшую спасли проходившие мимо люди.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎