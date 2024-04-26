Театральная труппа из Отрадного представила Самарскую область на церемонии "Театрального Приволжья"

В Ижевске завершилась церемония награждения лауреатов и дипломантов V сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Самарская область вновь в числе победителей юбилейного фестиваля — театральная студия из Отрадного.
Четыре дня в Ижевске проходил окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Этот общественный проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и является одним из самых масштабных по охвату участников — около 20 тыс. ребят приняли участие в отборочных этапах юбилейного сезона.
Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным — было заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Поддержка творческой молодежи — значимое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.
В столицу Удмуртии прибыли театральные коллективы — лауреаты фестиваля, а также победители в индивидуальных номинациях и в конкурсе афиш и плакатов. Среди лидеров этого фестивального сезона — театральная студия "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов). В номинации "Молодежные спектакли" работа наших земляков — мюзикл "Алабин" — удостоена фестивального серебра.
На полях фестиваля прошли разноформатные мероприятия, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами. На творческих площадках коллективы победители смогли увидеть и еще раз оценить лучшие спектакли V юбилейного сезона. "Просто огромный заряд мотивации на будущее, на развитие, — поделился Василий Рузанов, актер "Труппы Отрадного". — И хотя мы все конкуренты и боролись за первые месте, выше духа соперничества оказалась дружба, мы все очень сплотились за эти дни".
24 апреля под руководством заместителя полпреда президента России в ПФО Олега Машковцева в рамках фестивального финала прошел круглый стол, на котором известные режиссеры, деятели культуры и представители крупнейших общественных организаций обсудили развитие любительских театральных коллективов в округе: "Фестиваль для нашего округа — это самый массовый и яркий театральный праздник. За пять лет количество заявок увеличилось в три раза: если в первом сезоне в 2019 году у нас участвовали 483 коллектива, то в пятом сезоне их стало уже 1312", — отметил Олег Машковцев.
Коллектив-победитель из Самарского региона станет участником образовательного тура, направленного на развитие профессиональных навыков. Артисты получат уроки мастерства от ведущих педагогов и режиссеров Российского института театрального искусства — ГИТИС. Театральный круиз на теплоходе по Волге стартует 27 мая и завершится 3 июня. В течение восьми дней его участники будут работать над эскизными постановками, которые увидят зрители Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.
"Для артиста с периферии это прекрасная возможность поучиться и пообщаться с мэтрами российской сцены, — поделилась актриса "Труппы Отрадного" Ирина Старкова. — Фестиваль нам подарил просто шквал эмоций, для артиста это как заряд на новые победы. И, конечно, мы хотим вернуться на тот фестиваль. И опять стать победителями".
В Самаре показ эскизных работ пройдет 29 мая на площадке Самарского института культуры.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.