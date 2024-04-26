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Театр Культура

Театральная труппа из Отрадного представила Самарскую область на церемонии "Театрального Приволжья"

ИЖЕВСК. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ижевске завершилась церемония награждения лауреатов и дипломантов V сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Самарская область вновь в числе победителей юбилейного фестиваля — театральная студия из Отрадного.

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПФО

Четыре дня в Ижевске проходил окружной финал V фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Этот общественный проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и является одним из самых масштабных по охвату участников — около 20 тыс. ребят приняли участие в отборочных этапах юбилейного сезона.

Для Самарской области юбилейный фестиваль тоже стал рекордным — было  заявлено 125 спектаклей из 21 муниципального образования региона. Поддержка творческой молодежи — значимое направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В столицу Удмуртии прибыли театральные коллективы — лауреаты фестиваля, а также победители в индивидуальных номинациях и в конкурсе афиш и плакатов. Среди лидеров этого фестивального сезона — театральная студия "Труппа Отрадного" Дворца культуры "Россия" (Отрадный, режиссер — Виктор Трегубов). В номинации "Молодежные спектакли" работа наших земляков — мюзикл "Алабин" — удостоена фестивального серебра.

На полях фестиваля прошли разноформатные мероприятия, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами. На творческих площадках коллективы победители смогли увидеть и еще раз оценить лучшие спектакли V юбилейного сезона. "Просто огромный заряд мотивации на будущее, на развитие, — поделился Василий Рузанов, актер "Труппы Отрадного". — И хотя мы все конкуренты и боролись за первые месте, выше духа соперничества оказалась дружба, мы все очень сплотились за эти дни".

24 апреля под руководством заместителя полпреда президента России в ПФО Олега Машковцева в рамках фестивального финала прошел круглый стол, на котором известные режиссеры, деятели культуры и представители крупнейших общественных организаций обсудили развитие любительских театральных коллективов в округе: "Фестиваль для нашего округа — это самый массовый и яркий театральный праздник. За пять лет количество заявок увеличилось в три раза: если в первом сезоне в 2019 году у нас участвовали 483 коллектива, то в пятом сезоне их стало уже 1312", — отметил Олег Машковцев.

Коллектив-победитель из Самарского региона станет участником образовательного тура, направленного на развитие профессиональных навыков. Артисты получат уроки мастерства от ведущих педагогов и режиссеров Российского института театрального искусства — ГИТИС. Театральный круиз на теплоходе по Волге стартует 27 мая и завершится 3 июня. В течение восьми дней его участники будут работать над эскизными постановками, которые увидят зрители Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

"Для артиста с периферии это прекрасная возможность поучиться и пообщаться с мэтрами российской сцены, — поделилась актриса "Труппы Отрадного" Ирина Старкова. — Фестиваль нам подарил просто шквал эмоций, для артиста это как заряд на новые победы. И, конечно, мы хотим вернуться на тот фестиваль. И опять стать победителями".

В Самаре показ эскизных работ пройдет 29 мая на площадке Самарского института культуры.

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