Область выделит 560 млн руб. субсидий для операторов ТКО

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области намерено выделить 560,49 млн руб. на предоставление субсидий юрлицам, работающим в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Средства предназначены для возмещения части затрат, понесенных на приобретение спецтехники. Проект постановления опубликован на сайте облправительства.

Получателями субсидии могут стать муниципальные предприятия, работающие в сфере ТКО, региональный оператор по обращению с коммунальными отходами (ООО "Экостройресурс"), а также организации, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Самарской области по договорам с регоператором.

У претендентов на получение субсидий должны быть документы, подтверждающие заключенные ими за последние пять лет и действующие договоры аренды (лизинга), сублизинга спецтехники. Отдельно прописано, что компания, претендующая на получение субсидии, не должна быть иностранным юрлицом и находиться в перечне организаций, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом. При этом победителем отбора может быть признана не одна, а несколько организаций.

Можно предположить, что одним из получателей субсидии окажется "Экостройресурс", ранее неоднократно получавшая средства из облбюджета на компенсацию выпадающих доходов. Кстати, согласно опубликованному на Федресурсе документу об обязательном финансовом аудите годовой отчетности компании, она завершила 2023 г. с убытком в размере 474,6 млн рублей. В связи с этим аудиторы выразили "значительные сомнения" в том, что ООО "Экостройресурс" сможет "непрерывно продолжать свою деятельность".

Претендовать на указанную субсидию могут и другие компании. Так, в марте 2024 года регоператор сообщал, что свой автопарк спецтехники для вывоза ТКО обновили сразу четыре перевозчика в Самарской области — это, например, ООО "СтройБытСервис" (обслуживает Кинель-Черкасский район), самарское ООО "Волжский энергосервис", АО "Экопром" (работает в Сызрани, Октябрьске, Сызранском и Шигонском районах).

"Всего с начала 2019 года совместными усилиями удалось пополнить автопарк на 160 единиц спецтехники", — сообщалось в пресс-релизе "Экостройресурса", а также уточнялось, что всего в сфере обращения с ТКО в Самарской области задействовано порядка 700 единиц спецтехники.