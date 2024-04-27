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Преступления Происшествия

19-летнего самарца будут судить за нападение на семейную пару

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправилось в суд уголовное дело 19-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

1 июня 2023 г. в больницу попал 42-летний мужчина. Он пострадал около дома на ул. Елизарова. Самарец приехал с женой забирать ребенка у бабушки. На улице к ним подошли незнакомые парни и в грубой форме потребовали покинуть территорию района.

Когда 47-летняя супруга ушла в ближайший магазин за помощью, один из молодых людей достал пневматический пистолет, приставил к животу мужчины и сделал холостой выстрел. Потерпевший решил, что пистолет дал осечку, и побежал к ближайшему подъезду. Нападавший догнал его, еще около пяти раз выстрелил, а затем бил потерпевшего по голове. В итоге раненому удалось забежать в подъезд, но избиение закончилось только тогда, когда из квартиры вышла родственница пострадавшего. Нападавший и его приятель скрылись в ближайших дворах.

Позже стрелявшего парня задержали и теперь будут судить. Его дружка продолжают искать.

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