Невзирая на чины и звания: в Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции

В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции в системе государственного управления. Красноярский районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя областного Фонда капитального ремонта Александра Константинова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что в регионе уделяется самое пристальное внимание борьбе с правонарушениями в системе государственной службы, органах власти различного уровня. Глава региона отмечал: во всех структурах сейчас реализуется очень жесткий подход к правонарушениям, принципиальный подход сохраняется, невзирая на чины и звания.

"Работа по противодействию коррупции, другим правонарушениям в системе государственной службы ведется на всех уровнях: на федеральном, региональном и муниципальном", - сказал губернатор в прямом телеэфире 24 апреля. - Я отдельно хочу поблагодарить наших коллег из правоохранительных органов, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, УВД, которые у себя проводят чистки и нам помогают навести порядок, в том числе в системе муниципальной и региональной власти избавиться от людей, нечистых на руку. Эта работа в регионе будет продолжена, вне всякого сомнения. Уверен, и по всей стране она будет продолжена".