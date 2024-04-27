Обход города Тольятти обустраивают средствами безопасности дорожного движения

Работы по строительству Обхода города Тольятти вышли на финишную стадию. Готовность объекта превышает 94%. В настоящее время АО "Автобан" приступило к обустройству дороги средствами безопасности дорожного движения, в том числе устройству металлического барьерного ограждения и горизонтальной разметки.
Всего компания намерена установить 316 км "барьерки". Установка барьерного ограждения - крайне необходимая мера для автомобильных дорог с большим потоком и высокой плотностью движения. Напомним, Обход города Тольятти будет иметь самый высокий класс дорог в Российской Федерации - автомагистраль. Эта категория отличается наличием разделительной полосы и отсутствием пересечений с другими дорогами в одном уровне. Разрешенная скорость на таких участках - 110 км в час.
Барьерные ограждения по краям и центру трассы предотвратят съезд автомобилей с обочины или на встречную полосу движения, снизят негативные последствия аварии, а также уменьшат ослепление от фар транспортных средств, двигающихся по встречной полосе движения.
Полным ходом идут работы и на мосту через реку Волгу. В настоящее время завершаются работы по установке деформационного шва в центре моста. Параллельно ведутся работы по обустройству походов к мосту и устройству первого слоя асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении.
Строительство новой трассы и моста через Волгу общей протяженностью порядка 100 км в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" - самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.
"Это мост по-настоящему в будущее, потому что он даст колоссальный импульс развитию нашей экономики, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Проект, который имеет межгосударственное и государственное, федеральное значение, мы реализуем как региональную инициативу. Мы готовы брать на себя ответственность за осуществление таких масштабных проектов".
Реализация проекта строительства стала возможной благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина. Еще в 2018 году в ходе визита главы государства в Самарский регион с предложением о строительстве выступил губернатор Дмитрий Азаров. Президент предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию РФ. Позднее глава государства дважды отмечал важность проекта в ходе Петербургского экономического форума.
"Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута "Европа - Западный Китай", - подчеркивал Владимир Путин.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?