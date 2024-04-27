Обход города Тольятти обустраивают средствами безопасности дорожного движения

Работы по строительству Обхода города Тольятти вышли на финишную стадию. Готовность объекта превышает 94%. В настоящее время АО "Автобан" приступило к обустройству дороги средствами безопасности дорожного движения, в том числе устройству металлического барьерного ограждения и горизонтальной разметки.

Всего компания намерена установить 316 км "барьерки". Установка барьерного ограждения - крайне необходимая мера для автомобильных дорог с большим потоком и высокой плотностью движения. Напомним, Обход города Тольятти будет иметь самый высокий класс дорог в Российской Федерации - автомагистраль. Эта категория отличается наличием разделительной полосы и отсутствием пересечений с другими дорогами в одном уровне. Разрешенная скорость на таких участках - 110 км в час.

Барьерные ограждения по краям и центру трассы предотвратят съезд автомобилей с обочины или на встречную полосу движения, снизят негативные последствия аварии, а также уменьшат ослепление от фар транспортных средств, двигающихся по встречной полосе движения.

Полным ходом идут работы и на мосту через реку Волгу. В настоящее время завершаются работы по установке деформационного шва в центре моста. Параллельно ведутся работы по обустройству походов к мосту и устройству первого слоя асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении.

Строительство новой трассы и моста через Волгу общей протяженностью порядка 100 км в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" - самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

"Это мост по-настоящему в будущее, потому что он даст колоссальный импульс развитию нашей экономики, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Проект, который имеет межгосударственное и государственное, федеральное значение, мы реализуем как региональную инициативу. Мы готовы брать на себя ответственность за осуществление таких масштабных проектов".

Реализация проекта строительства стала возможной благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина. Еще в 2018 году в ходе визита главы государства в Самарский регион с предложением о строительстве выступил губернатор Дмитрий Азаров. Президент предложение поддержал, причем для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию РФ. Позднее глава государства дважды отмечал важность проекта в ходе Петербургского экономического форума.

"Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута "Европа - Западный Китай", - подчеркивал Владимир Путин.