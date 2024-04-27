Слесарь из Тольятти потерял 1 млн руб., надеясь получить налоговый вычет

В Тольятти 51-летний местный житель, работающий слесарем, стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником налоговой инспекции. Он заявил, что тольяттинцу полагаются налоговые вычеты, а чтобы получить их, нужно предоставить данные банковской карты. Потерпевший поверил и отправил все данные. После этого с его счета исчез 1 млн рублей. Затем "налоговик" пропал.