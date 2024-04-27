Слесарь из Тольятти потерял 1 млн руб., надеясь получить налоговый вычет

В Тольятти 51-летний местный житель, работающий слесарем, стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником налоговой инспекции. Он заявил, что тольяттинцу полагаются налоговые вычеты, а чтобы получить их, нужно предоставить данные банковской карты. Потерпевший поверил и отправил все данные. После этого с его счета исчез 1 млн рублей. Затем "налоговик" пропал.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎