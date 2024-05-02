В Самаре у лоточников будут забирать продукцию на уничтожение

В Самаре есть проблемы с лоточной торговлей. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
"Она появляется повсеместно, как только начинается сезон продажи плодоовощной продукции. Торгуют без документов, качество продукции вызывает сомнения. В прошлом году вместе с представителями Роспотребнадзора, районных администраций и полиции проводили рейды. Изъяли у торговцев 11 тонн продукции, отправили на утилизацию. В этом году продолжим работу - рейды станут регулярными. Мы хотим избежать незаконной торговли", - сказал Владислав Зотов.
Он пригласил продавцов на организованные торговые места, где, есть туалеты и мусорные контейнеры, а продукция пройдет проверку. Причем в этом году в городе начнут работать несколько новых ярмарок. Одна уже открылась на улице Революционной. Обновятся торговые ряды на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной.
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Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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