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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самаре у лоточников будут забирать продукцию на уничтожение

САМАРА. 2 мая. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре есть проблемы с лоточной торговлей. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

"Она появляется повсеместно, как только начинается сезон продажи плодоовощной продукции. Торгуют без документов, качество продукции вызывает сомнения. В прошлом году вместе с представителями Роспотребнадзора, районных администраций и полиции проводили рейды. Изъяли у торговцев 11 тонн продукции, отправили на утилизацию. В этом году продолжим работу - рейды станут регулярными. Мы хотим избежать незаконной торговли", - сказал Владислав Зотов.

Он пригласил продавцов на организованные торговые места, где, есть туалеты и мусорные контейнеры, а продукция пройдет проверку. Причем в этом году в городе начнут работать несколько новых ярмарок. Одна уже открылась на улице Революционной. Обновятся торговые ряды на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной.

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