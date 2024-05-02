В Самаре у лоточников будут забирать продукцию на уничтожение

В Самаре есть проблемы с лоточной торговлей. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

"Она появляется повсеместно, как только начинается сезон продажи плодоовощной продукции. Торгуют без документов, качество продукции вызывает сомнения. В прошлом году вместе с представителями Роспотребнадзора, районных администраций и полиции проводили рейды. Изъяли у торговцев 11 тонн продукции, отправили на утилизацию. В этом году продолжим работу - рейды станут регулярными. Мы хотим избежать незаконной торговли", - сказал Владислав Зотов.

Он пригласил продавцов на организованные торговые места, где, есть туалеты и мусорные контейнеры, а продукция пройдет проверку. Причем в этом году в городе начнут работать несколько новых ярмарок. Одна уже открылась на улице Революционной. Обновятся торговые ряды на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной.