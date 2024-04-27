"Карта жителя Самарской области" вошла в число победителей премии "Умный дом"

Проект "Карта жителя Самарской области" стал победителем II национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город".

В отраслевой номинации "Транспорт" за лучшую практику по внедрению ИТС сервис "Карты жителя" "Проактивное изменение транспортного проездного на основе изменения жизненной ситуации, online-сервис изменения типа транспортного проездного без необходимости посещения офисов транспортного оператора" занял первое место.

Сервис в первую очередь позволяет подтвердить право льготного проезда и оформления соответствующих документов для предпенсионеров без посещения управления социальной защиты населения по Самарской области и офисов транспортного оператора для перезаписи серии транспортного приложения.

"С самого начала, приступая к реализации этого проекта, мы поставили перед собой задачу создать инструмент с широким набором функций, максимально полезный и удобный для граждан. Рад отметить, что эти задачи успешно реализуются, и карта жителя Самарской области завоевывает все большую популярность у самарцев. Победа в премии "Умный дом" - это еще одно подтверждение, что проект состоялся, доказал свою востребованность и жизнеспособность. Впереди у нас много работы по развитию и совершенствованию этого инструмента, расширению функционала карты и внедрению новых сервисов", - прокомментировал заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2021 года. За это время было подано около 250 тыс. заявок на ее оформление. Партнерами проекта являются более 200 федеральных и региональных организаций, включая культурно-досуговые, спортивные и торговые компании, и этот список постоянно пополняется.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить ее могут все желающие с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся лишь паспорт и СНИЛС. Заказать Карту жителя можно не только через онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков. Также подать заявление можно в любом офисе МФЦ.

Премия "Умный город" - ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства, который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика". Более чем 200 городов ежегодно проходят оценку по расчету индекса IQ городов. В этом году на премию было подано 344 заявки из 56 регионов страны.

Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город" проводится под эгидой Минстроя России, Минцифры России и МЧС России. В рамках премии будут подведены итоги работы регионов России по внедрению цифровых технологий в городскую инфраструктуру, будут названы победители в 34 номинациях.