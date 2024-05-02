Грантовые проекты "Татнефти" и "Тольяттикаучука" помогают сделать город лучше

Третий год подряд Тольятти становится победителем грантового конкурса компании "Татнефть", в структуру которой входит одно из градообразующих предприятий города — "Тольяттикаучук". В этом году конкурс проводился по тринадцати целевым программам четырех приоритетных направлений социальной деятельности: "Здравоохранение", "Образование", "Культура" и "Развитие территорий и экология". На рассмотрение поступило 367 заявок из 15 районов Татарстана и Тольятти.

На этот раз поддержку от химиков получат четыре общественные инициативы Автограда. Тольяттинский краеведческий музей ожидает ремонт помещений и создание детского музейного центра "ЛабКлаб". В лицее № 37 будет реконструирован и оснащен новым оборудованием кабинет химии. В школе № 4 создадут многофункциональную площадку для занятий спортом и отдыха, а также произведут озеленение территории учебного заведения. А в школе № 26 в этом году появится "Городок безопасности" — специальная территория для обучающих занятий и игр, посвященных безопасному поведению в городе, на природе, поведению в чрезвычайных ситуациях.

Стоит отметить, что все ранее реализованные совместные проекты города и "Тольяттикаучука" максимально востребованы у горожан. Так, например, с сентября 2023 года в спортивной школе олимпийского резерва "Олимп" работает специальный зал для физической подготовки спортсменов и отработки прыжков в воду на суше. Тренировочное помещение оборудовано батутами, трамплинами, особыми надувными дорожками и специальными тренажерами. Современное, комфортное для глаз освещение и мощная вентиляция в зале делает тренировки не только эффективными, но и безопасными. Директор СШОР № 10 "Олимп" Андрей Степанов рассказал, что такой зал был запланирован еще при строительстве "Олимпа" 40 лет назад. Однако средства на его оснащение нашлись благодаря гранту "Татнефти" только в 2023 году.

"Теперь у нас есть прекрасный зал, оборудованный современным инвентарем. Это хорошее подспорье в развитии наших юных спортсменов, потому что именно здесь закладываются основы общефизической и специальной физической подготовки", — оценил первые полгода функционирования зала директор спортшколы "Олимп".

Старший тренер отделения плавания и прыжков в воду СШОР "№ 10 "Олимп", председатель правления Самарской областной федерации по прыжкам в воду Ирина Донцова уверена, что появление нового гимнастического зала сделало тренировки более эффективными в плане исправления ошибок, физической подготовки, понимания прыжка в воздухе. "Здесь есть сухой трамплин, где можно отработать и начало, и полет", — отмечает тренер Донцова.

У воспитанницы спортшколы "Олимп" Анастасии Маланьиной не так много слов, чтобы оценить новую тренировочную площадку, зато много эмоций. Она рассказала, что занимается прыжками в воду с 6 лет. И этот вид спорта ей нравится тем, что помогает побороть страх. "Здесь учат очень красиво прыгать", — поделилась своим впечатлениями от занятий Настя.

С подачи учеников спортшколы новый зал получил звонкое имя "Ласточка". В ремонт и оборудование так называемого "сухого бассейна" было вложено более 25 миллионов рублей. Сегодня здесь тренируются более трехсот тольяттинских юных спортсменов, среди которых мастера спорта и победители всероссийских соревнований, а также гости спорткомплекса "Олимп". К примеру, в эти дни там находятся спортсмены из Бузулука: они приехали тренироваться в Тольятти, пока в бассейне их города идет ремонт.

Компания "Татнефть" и предприятие "Тольяттикаучук" и в будущем планируют активно поддерживать сферу спорта, культуры и образования в Тольятти, воплощая проекты, которые сделают городскую среду лучше.

В Тольятти прыжки в воду как вид спорта активно развивается с 1985 года. В стенах школы олимпийского резерва № 10 были подготовлены два мастера спорта международного класса — Анна Лифантьева и Александр Кандрашин — и более 30 мастеров спорта России. Воспитанники тольяттинской школы неоднократно становились призерами чемпионатов Европы и мира, а также всероссийских соревнований.