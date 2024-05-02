Грантовые проекты "Татнефти" и "Тольяттикаучука" помогают сделать город лучше

Третий год подряд Тольятти становится победителем грантового конкурса компании "Татнефть", в структуру которой входит одно из градообразующих предприятий города — "Тольяттикаучук". В этом году конкурс проводился по тринадцати целевым программам четырех приоритетных направлений социальной деятельности: "Здравоохранение", "Образование", "Культура" и "Развитие территорий и экология". На рассмотрение поступило 367 заявок из 15 районов Татарстана и Тольятти.
На этот раз поддержку от химиков получат четыре общественные инициативы Автограда. Тольяттинский краеведческий музей ожидает ремонт помещений и создание детского музейного центра "ЛабКлаб". В лицее № 37 будет реконструирован и оснащен новым оборудованием кабинет химии. В школе № 4 создадут многофункциональную площадку для занятий спортом и отдыха, а также произведут озеленение территории учебного заведения. А в школе № 26 в этом году появится "Городок безопасности" — специальная территория для обучающих занятий и игр, посвященных безопасному поведению в городе, на природе, поведению в чрезвычайных ситуациях.
Стоит отметить, что все ранее реализованные совместные проекты города и "Тольяттикаучука" максимально востребованы у горожан. Так, например, с сентября 2023 года в спортивной школе олимпийского резерва "Олимп" работает специальный зал для физической подготовки спортсменов и отработки прыжков в воду на суше. Тренировочное помещение оборудовано батутами, трамплинами, особыми надувными дорожками и специальными тренажерами. Современное, комфортное для глаз освещение и мощная вентиляция в зале делает тренировки не только эффективными, но и безопасными. Директор СШОР № 10 "Олимп" Андрей Степанов рассказал, что такой зал был запланирован еще при строительстве "Олимпа" 40 лет назад. Однако средства на его оснащение нашлись благодаря гранту "Татнефти" только в 2023 году.
"Теперь у нас есть прекрасный зал, оборудованный современным инвентарем. Это хорошее подспорье в развитии наших юных спортсменов, потому что именно здесь закладываются основы общефизической и специальной физической подготовки", — оценил первые полгода функционирования зала директор спортшколы "Олимп".
Старший тренер отделения плавания и прыжков в воду СШОР "№ 10 "Олимп", председатель правления Самарской областной федерации по прыжкам в воду Ирина Донцова уверена, что появление нового гимнастического зала сделало тренировки более эффективными в плане исправления ошибок, физической подготовки, понимания прыжка в воздухе. "Здесь есть сухой трамплин, где можно отработать и начало, и полет", — отмечает тренер Донцова.
У воспитанницы спортшколы "Олимп" Анастасии Маланьиной не так много слов, чтобы оценить новую тренировочную площадку, зато много эмоций. Она рассказала, что занимается прыжками в воду с 6 лет. И этот вид спорта ей нравится тем, что помогает побороть страх. "Здесь учат очень красиво прыгать", — поделилась своим впечатлениями от занятий Настя.
С подачи учеников спортшколы новый зал получил звонкое имя "Ласточка". В ремонт и оборудование так называемого "сухого бассейна" было вложено более 25 миллионов рублей. Сегодня здесь тренируются более трехсот тольяттинских юных спортсменов, среди которых мастера спорта и победители всероссийских соревнований, а также гости спорткомплекса "Олимп". К примеру, в эти дни там находятся спортсмены из Бузулука: они приехали тренироваться в Тольятти, пока в бассейне их города идет ремонт.
Компания "Татнефть" и предприятие "Тольяттикаучук" и в будущем планируют активно поддерживать сферу спорта, культуры и образования в Тольятти, воплощая проекты, которые сделают городскую среду лучше.
В Тольятти прыжки в воду как вид спорта активно развивается с 1985 года. В стенах школы олимпийского резерва № 10 были подготовлены два мастера спорта международного класса — Анна Лифантьева и Александр Кандрашин — и более 30 мастеров спорта России. Воспитанники тольяттинской школы неоднократно становились призерами чемпионатов Европы и мира, а также всероссийских соревнований.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************