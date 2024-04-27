Водитель легковушки погиб в ДТП на стройплощадке новой трассы под Тольятти

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В субботу, 27 апреля, произошло ДТП на строительной площадке дороги Европа - Западный Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области