Навесят ярлыки: маркировка сельхозживотных стала обязательной

С 1 марта 2024 года в силу вступило постановление правительства РФ о маркировании и учете сельскохозяйственных животных.

В принципе метка на теле, а сегодня это обычно бирка в ухе коровы — дело отнюдь не новое. Это часть строгого зоотехнического учета на крупных фермах. Такая система упрощает учет и идентификацию животных. Ставили тавро на ценных животных на самых ранних этапах развития скотоводства. Целью такой метки было определение принадлежности лошади или коровы. Теперь же за каждым 11-значным номером в ухе буренки будет скрываться большой информационный блок, с информацией о сельскохозяйственном животном, его породе, характеристиках, состояние здоровья и даже хозяевах. На данный момент крупные животноводческие хозяйства активно ведут маркировку поголовья, причем обязательное маркирование является неотъемлемой частью требования для племенных предприятий. Другое дело, что до сих пор эти процессы были делом добровольным для товарных хозяйств, которые с 1 марта обязаны маркировать скот в обязательном порядке.

Причем, как пояснила кандидат экономических наук, член правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Мария Петухова, номер на средстве индивидуальной маркировки должен быть взят из федеральной информационной системы. По сути, государство взялось за формирование единой базы всех сельскохозяйственных животных в России. Однако у многих аграриев до сих пор нет четкого понимания, что необходимо сделать, а главное — зачем им такие хлопоты. Попробуем разобраться.

Бирка в ухе

Коснется нововведение не только крупного и мелкого рогатого скота, но и свиней, лошадей, верблюдов, оленей, птиц, кроликов, рыб, выращиваемых в неволе, пушных зверей и даже пчел и служебных собак. И не важно, живет корова на ферме 10 лет, или как на перепелиной ферме, все поголовье полностью обновляется каждые полтора месяца. Все сельскохозяйственные животные теперь обязаны иметь специальные идентификационные метки: бирки, ошейники, кольцо на лапку, электронную метку или вживляемый микрочип, а также в определенные сроки внесены в единую информационную систему.

Как пояснила зоотехник-селекционер АО "Купинское" Ольга Севостьянова, "владельцу животных дается право самому выбирать, какими средствами маркировать животных, но только в рамках вариантов, предлагаемых Ветеринарными правилами. Общие требования таковы: маркировка должна выдерживать перепады температур и невозможность использовать повторно (кроме перепрограммируемых электронных средств — чипов). Технологический номер хозяйства на средстве маркирования должен быть указан крупно, доступен для считывания в течение всего срока жизни животного. Маркером пользоваться нельзя. В профессиональном сообществе самым оптимальным и экономичным вариантом считается бирка на каждом ухе животного. Маркировка КРС — распространенная практика в агрохозяйствах всего мира. У нас номера более сложные, но новая практика скоро станет привычной в России".

Полный учет

Данные о животных в определенные сроки должны быть внесены в электронную систему "Хорриот" — это отдельный модуль государственной информационной системы в области ветеринарии "ВетИС". Кстати, с английского языка это название переводится как "колесница" или "повозка". Получается, всех обитателей российского сельского подворья решили усадить в одну телегу.

Россельхознадзор запустил данную информсистему в эксплуатацию еще в 2018 году. По мнению экспертов данного ведомства, введение идентификации позволит отслеживать здоровье животных и безопасность животноводческой продукции от фермы до прилавка. Создаст условия для более оперативного выявления источников распространения заразных болезней животных, эффективного планирования лечебных и профилактических мероприятий, актуализации статистики поголовья сельскохозяйственного скота.

"Нам очень важно обеспечить полный учет и полную прослеживаемость всего поголовья. Здесь много разных задач: это и контроль за перемещением, и контроль за выбыванием животных", — заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Одна из приоритетных задач — отслеживание перемещений животных и предупреждение распространения опасных для животноводства болезней. В ведомстве считают, что такой подход поможет отслеживать и локализовать источники инфекций до начала эпидемии.

Кстати, по мнению экспертов, аналогичная система уже активно работает в Белоруссии. И наши соседи могут служить наглядным примером удачной организации системы учета и перемещения животных.

Для России новые требования к маркировке и создание единой базы сельхозживотных, по мнению Марии Петуховой, — это новая данность животноводства. Ее следует принять и адаптироваться, благо государство дает на это время аграриям. "Очевидно, что если животное попадет в федеральную систему учета, то хочешь — не хочешь, но собственнику потом придется отчитаться в том числе и налогами за доходы от произведенного молока и мяса. Это не всем производителям по душе. Но выбирая между контролем и самим фактом существования бизнеса, думаю, животноводы сделают выбор в пользу контроля. Сегодня эпизиотика бросает нам множество вызовов. Недавний пример — в ноябре прошлого года в Татарстане случилась эпидемия бруцеллеза. За две недели пришлось уничтожить 5000 зараженных коров. Самарская область находится на границе с Казахстаном, и, надо признать, что многие опасные болезни не только для животных, но и для людей к нам приходят именно оттуда. Создаваемая база животных позволит полностью отслеживать перемещение и состояние здоровья животных", — пояснила Мария Петухова.

У всех свои сроки

По каждому виду животных постановлением Правительства от 5 апреля 2023 года № 550 установлен срок, к которому животные должны быть промаркированы и поставлены на учет в системе "Хорриот". Так, сведения о крупном рогатом скоте, а к таковым отнесены не только коровы, но и яки, зебу и буйволы, а также данные о лошадях, ослах, свиньях и домашней птице (в перечень входят не только куры и утки, но даже перепела и страусы) должны быть добавлены в систему до 1 сентября 2024 года. Информацию о кроликах, пчелах, оленях, пушных зверях обязали внести в "Хорриот" до 1 сентября 2025 года. Для овец и коз эти сроки сдвинуты еще на год — до 1 сентября 2026 года, а вот данные о рыбе и служебных животных необходимо подать до марта 2026 года. Для личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сроки в некоторых случаях установлены еще более продолжительные. Например, птица или кролики в личных подсобных хозяйствах в количестве до 10 голов должна быть промаркирована и учтена до 1 сентября 2029 года, более 10 голов — до 1 сентября 2026 года.

Маркировка для частников

Под госмаркировку и учет попадает вся живность, выращиваемая для пропитания и пользы, вне зависимости, обитают они на крупной ферме, у фермера или в личном подсобном хозяйстве. Даже если у себя на подворье пенсионеры держат одну козу и десяток кур. Всех питомцев нужно внести в "Хорриот". При этом систему маркировки, будь то чип или бирка, владелец выбирает и покупает самостоятельно. Единственным послаблением стали сроки учета для частников. Учет может быть индивидуальным для крупных типа коров и лошадей или групповым для мелких типа пчел, рыб и пушных зверей.

Россельхознадзор предупреждает, что отказ от регистрации может грозить ответственностью по статье 10.8 КоАП РФ. Максимальный штраф по ней для физических лиц составляет 5 тысяч рублей. При этом если человек использует продукты животноводства только для личных целей, а не продает куриные яйца или мед другим людям, ответственность за нарушение регистрации не предусмотрена.

Какую информацию вносить в систему "Хорриот"

Надо сказать, что объем информации, что заносится в информсистему на каждое животное, достаточно обширен. Это не только биологический вид животных, его пол, порода, кросс, окрас и дата рождения (за исключением пчел, а также гидробионтов), но и полные данные о маркировании: дата, наименование средства маркирования, номер средства маркирования, место закрепления бирки, сведения об организации, осуществившем маркировку. Будет отслежена и родословная, допустим, коровы, с указанием родителей, и данные о ввозе в Российскую Федерацию (дата и номер ветеринарного сопроводительного документа, сопровождавшего животное при ввозе в РФ). А также будут указаны цель, тип и место содержания животного. Потребуется данные о владельце животного, в том числе и налоговые.

Есть вопросы

Если крупные животноводческие компании, занимающиеся разведением коров, овец, свиней, к новой государственной инициативе отнеслись лояльно, поскольку практика маркировки крупного рогатого скота работает не первый год, то у птицеводов пока вопросов больше, чем ответов. Их смущает, что путь бройлера короток — от яйца до кастрюли не более нескольких месяцев. А перепелов — их вообще держат не более 56 дней. И фермеры не хотят лишних регулярных хлопот и затрат с маркировкой птицы. Многие считают, что нововведение отобьет желание заниматься сельским хозяйством. Хотя по новому закону домашнюю птицу (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы) подлежат групповому, и только по желанию владельца — индивидуальному маркированию не позднее 7 календарных дней после дня вылупления птички из яйца.

Пчеловоды тоже с большой настороженностью относятся к введению обязательной маркировки. Нет, каждую пчелку специально метить не придется. Пока достаточно поставить маркировку на каждый улей. Но проблема в том, что за очень короткий период пчелосемья летом полностью обновляется. Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин настаивает, что более разумным решением будет маркирование пасеки, а не каждой пчелосемьи.

Хочется верить, что поскольку рабочие процесс только налаживаются, и у сельхозпроизводителей, и у министерства еще будет время, чтобы отработать алгоритмы работы и взаимодействия друг с другом.