Жительница Новокуйбышевска перевела мошенникам более миллиона рублей

49-летняя жительница Новокуйбышевска искала способы дополнительного заработка, но стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина заинтересовалась обучающими курсами по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации. Спустя сутки с ней связалась неизвестная и представилась сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ней женщина зарегистрировала онлайн-кошелек и купила криптовалюты на несколько тысяч рублей. Проверив кошелек через несколько дней, жительница Новокуйбышевска не обнаружила на нем купленных токенов. Поспешила проверить и приложение мобильного банка и обнаружила списание более миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎