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Преступления Происшествия

Жительница Новокуйбышевска перевела мошенникам более миллиона рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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49-летняя жительница Новокуйбышевска искала способы дополнительного заработка, но стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина заинтересовалась обучающими курсами по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации. Спустя сутки с ней связалась неизвестная и представилась сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ней женщина зарегистрировала онлайн-кошелек и купила криптовалюты на несколько тысяч рублей. Проверив кошелек через несколько дней, жительница Новокуйбышевска не обнаружила на нем купленных токенов. Поспешила проверить и приложение мобильного банка и обнаружила списание более миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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