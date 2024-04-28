Директор Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления подозревается в растрате

СУ СК РФ по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении директора Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2024 г. подозреваемый реализовал знакомому — директору общества с ограниченной ответственностью вверенное ему имущество — техническую соль на общую сумму более 120 тыс. руб., причинив ущерб Шенталинскому ДЭУ.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", — уточняется в релизе.