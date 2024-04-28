Команда Самарской области стала лучшей по направлению "Программирование БПЛА" на Интеллектуальной олимпиаде

В субботу, 27 апреля, в Саранске Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров IX Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

В течение двух дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям: "Робототехника", "Парламентские дебаты", интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", "Конкурс инженерных команд", "Программирование беспилотных летательных аппаратов" и "Пилотирование беспилотных летательных аппаратов".

Заместитель полномочного представителя Олег Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады в лице руководства Республики Мордовии и Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева за подготовку и проведение мероприятия, пожелал участникам успехов в дальнейшем развитии своих профессиональных навыков и способностей.

По итогам двухдневных интеллектуальных сражений победу в общем зачете одержала команда Республики Мордовия. Второе место в олимпиаде заняла сборная Оренбургской области. Замкнула тройку лидеров команда из Нижегородской области. Самарская область сохранила четвертое место. При этом делегация Самарской области — обладательница наград за 1 место в программировании беспилотных летательных аппаратов, 2 место в конкурсе инженерных команд и 2 место в робототехнике на IX Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа "IQ ПФО. "

Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными призами. Лучшие участники Олимпиады по направлениям робототехника, программирование, конкурс инженерных команд получили возможность пройти стажировку на ведущих предприятиях округа.

Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из Донецкой народной республики, Запорожской области, Кыргызской Республики, Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены дипломами.

Лучшие результаты по отдельным видам программы

Направление "Парламентские дебаты"

1 место — команда Республики Башкортостан;

2 место — команда Оренбургской области;

3 место — команда Республики Татарстан.

Направление "Программирование БПЛА"

1 место — команда Самарской области;

2 место — команда Республики Мордовия;

3 место — команда Нижегородской области.

Направление "Пилотирование БПЛА"

1 место — команда Республики Татарстан;

2 место — команда Республики Мордовия;

3 место — команда Кировской области.

"Робототехника"

1 место — команда Республики Мордовия;

2 место — команда Самарской области;

3 место — команда Оренбургской области.

Направление "Конкурс инженерных команд"

1 место — команда Республики Мордовия;

2 место — команда Самарской области;

3 место — команда Удмуртской Республики.

Направление "Что? Где? Когда?"

1 место заняла команда "ВШЭстером" Нижегородской области;

2 место заняла команда "И снова торшер!" Пензенской области;

3 место заняла команда "Троя" Республики Татарстан.