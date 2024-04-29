Старушка из Жигулевска отдала 200 тыс. руб. мошенникам, "спасая сына"

82-летней жительнице Жигулевска позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что для оказания медицинской помощи ее сыну попавшему в ДТП необходимы денежные средства.

Предложил передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пенсионерка выполнила все указания, и на пороге своей квартиры передала неизвестной женщине 200 тыс. руб., после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.