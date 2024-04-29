Директор Шенталинского ДЭУ подозревается в продаже технической соли на 120 тыс. рублей

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении директора Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, в 2024 г. подозреваемый реализовал знакомому — директору общества с ограниченной ответственностью — вверенное ему имущество — техническую соль на общую сумму более 120 тыс. руб., причинив ущерб Шенталинскому ДЭУ.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎