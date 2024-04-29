Директор Шенталинского ДЭУ подозревается в продаже технической соли на 120 тыс. рублей

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении директора Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, в 2024 г. подозреваемый реализовал знакомому — директору общества с ограниченной ответственностью — вверенное ему имущество — техническую соль на общую сумму более 120 тыс. руб., причинив ущерб Шенталинскому ДЭУ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.