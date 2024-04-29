Сельчанин из Шенталы стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством сожительнице

В феврале в полицию Шенталинского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее соседку избивает сожитель. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью селян ничего не угрожает.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили пострадавшую, очевидцев и предполагаемого злоумышленника. Приняли от 46-летней женщины заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности сожителя, который в вечернее время на кухне из-за мелких бытовых проблем во время ссоры побил ее и выразил угрозу убийством, которую женщина восприняла как реальную.

Ранее судимый за убийство 48-летний задержанный от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Шенталинскому району злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом в отношении фигуранта направлены в суд для рассмотрения по существу.