16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сельчанин из Шенталы стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством сожительнице Директор Шенталинского ДЭУ подозревается в продаже технической соли на 120 тыс. рублей Старушка из Жигулевска отдала 200 тыс. руб. мошенникам, "спасая сына" Директор Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления подозревается в растрате Жительница Новокуйбышевска перевела мошенникам более миллиона рублей

Преступления Происшествия

Сельчанин из Шенталы стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством сожительнице

ШЕНТАЛА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В феврале в полицию Шенталинского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее соседку избивает сожитель. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью селян ничего не угрожает.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили пострадавшую, очевидцев и предполагаемого злоумышленника. Приняли от 46-летней женщины заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности сожителя, который в вечернее время на кухне из-за мелких бытовых проблем во время ссоры побил ее и выразил угрозу убийством, которую женщина восприняла как реальную.

Ранее судимый за убийство 48-летний задержанный от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Шенталинскому району злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным актом в отношении фигуранта направлены в суд для рассмотрения по существу.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5