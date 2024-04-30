Учительница из Самарской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества, от которого пострадала 43-летняя учительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жительнице Волжского района позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он утверждал, что на нее пытаются оформить кредит мошенники и, чтобы не потерять сбережения, нужно перевести их на "безопасный" счет. Потерпевшая так и сделала — она отправила незнакомцу 1,4 млн рублей. После этого "сотрудник правоохранительных органов" пропал.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎